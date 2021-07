Afrique: L'Angola adhère à la Déclaration d'Abidjan

Luanda — Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Afrique ont approuvé, jeudi, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la Déclaration d'Abidjan, appelant les donateurs et les partenaires internationaux à mobiliser des ressources de 100 milliards de dollars pour le réapprovisionnement de l'IDA 20.

Avec la Déclaration d'Abidjan, les pays africains établissent un agenda commun pour prioriser les interventions du Groupe Banque mondiale sur le continent, basé sur trois domaines principaux.

Il s'agit du développement du capital humain, de la création d'emplois grâce aux politiques de développement du secteur privé et de la relance économique.

La ministre des Finances, Vera Daves, qui est intervenue au Sommet des chefs d'État et de gouvernement, représentant le Président de la République, João Manuel Gonçalves Lourenço, a souligné l'ensemble des défis économiques et sociaux auxquels sont confrontés les pays africains avant l'émergence du Covid- 19, y compris les récessions économiques.

Pour la gouvernante, l'ensemble des difficultés s'est élargi en raison des effets de la pandémie et "avec le manque d'accès aux vaccins, le scénario ne fait qu'empirer".

Vera Daves a ajouté que le scénario actuel nécessite une action coordonnée, ambitieuse et engagée de la part des partenaires et donateurs de l'IDA, des institutions multilatérales et des pays africains qui aideront à soutenir et à bénéficier de cette reconstitution, soulignant que l'Angola se joint à leur voix dans cette initiative africaine.

Dans le document, selon une note du ministère des Finances à laquelle l'Angop a eu accès, les hommes d'État déclarent leur ferme engagement à améliorer la capacité des pays à absorber les ressources de l'IDA par une exécution plus diligente des programmes et projets.

Ils réaffirment également les efforts visant à améliorer la capacité à mobiliser les recettes fiscales et à utiliser les ressources de manière plus efficace et transparente, tout en améliorant les cadres de gouvernance nationaux.

Les pays africains ont également reconnu les questions liées à la sécurité, à la fragilité et à la paix comme une priorité urgente.

Outre l'intervention du Chef de l'État hôte, ont également intervenu d'autres hommes d'État africains, le directeur des opérations de la Banque mondiale, de l'IFM-Coopération financière internationale, respectivement, Axel van Trotsenberg et Makhtar Diop.

Lors de sa visite à Abidjan, Vera Daves a été à la tête d'une délégation comprenant entre autres, l'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire, le directeur du Département des études et des relations internationales, le chef adjoint de l'Unité de gestion de la dette publique.

Cette réunion de haut niveau fait suite à l'appel des dirigeants africains, lancé lors du sommet sur le financement des économies africaines à Paris en mai, dans lequel ils ont appelé à un soutien accru pour une reconstruction meilleure et plus verte suite à la pandémie du Covid-19.

L'IDA est le bras de financement de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres, garantissant des subventions et des prêts à des taux d'intérêt très bas. Il a déjà fourni plus de 420 milliards de dollars pour des investissements dans 114 pays, dont 39 en Afrique.

« Le réapprovisionnement soutiendra une reprise résiliente après la crise du Covid-19 et aidera le continent à poursuivre sa transformation économique », indique le communiqué de la Banque mondiale publié lundi depuis Washington.

Les débats de cet événement de haut niveau visent à aider à identifier les principales priorités pour le financement du continent, qui prône un paquet financier et politique pour une reconstitution ambitieuse de l'IDA 20.