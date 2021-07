Gabon: National foot - Les entraineurs et arbitres aux faits des conclusions des assises

Reçus par le ministre des Sports, l'association des entraineurs et l'association des arbitres n'ont pas manqué de faire état de leur situation auprès de ce dernier pour qu'il puisse trouver des solutions idoines. Pour cette rencontre, Franck Nguéma a rappelé que ces associations bénéficieront d'une plate-forme de travail pour discuter de tout cela.

Alors il a été décidé de mettre à disposition des associations sportives reçues dernièrement par Franck Nguéma, une commission chargée de prendre en compte toutes leurs préoccupations. Pour ce qui est des associations des arbitres et entraineurs, plusieurs points ont été évoqués, notamment les contrats des éducateurs du football qui ne sont toujours pas respectés, voire même inexistants.

Avec les clubs, les entraineurs n'ont pas réussi à s'accorder ces dernières années sur les rémunérations et autres engagements concernant leur mode de travail. Mais avec les dispositions prises lors de la Task Force, la donne devrait changer et permettre aux entraineurs et éducateurs de ne plus vivre ces risques au quotidien. La question de la rémunération en fonction des diplômes a été également évoquée au cours de cette rencontre.

Les arbitres, ont eux aussi déploré un certain nombre de choses relatives à leur fonction, surtout en ce qui concerne la nouvelle norme FIFA qui exige de professionnaliser le métier d'arbitre aujourd'hui. Et avec seulement des arbitres amateurs, le Gabon risque d'être exclu de certaines compétitions si on en croit les dires des représentant de l'ANAG, puisque n'ayant pas d'arbitre dit « professionnel ». Le statut de l'homme en noir doit aussi être revu, ainsi que ses primes de matchs et ce en fonction de son grade.

Le ministre des Sports après avoir écouté les deux parties, a promis que ces dernières discuteront de tout cela au cours de la commission qui devrait être installée ce vendredi 16 juillet 2021.