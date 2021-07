Angola: L'UE et la CNUCED font entrer l'Angola dans le système de transport mondial

Luanda — La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l'Union européenne (UE) continuent de soutenir le gouvernement angolais dans l'amélioration de la logistique commerciale et des systèmes de transport, pour un meilleur accès aux marchés régionaux et mondiaux.

L'un des principaux éléments est le « Train pour le commerce II », qui bénéficie du soutien des deux organisations et vise à renforcer les capacités des principales institutions gouvernementales.

La directrice de la Division de technologie et logistique de la CNUCED, Shamika N. Sirimanne, a salué jeudi l'Angola pour l'initiative de promouvoir le Réseau national de plates-formes logistiques (RNPL), qui, selon elle, fonctionnera comme un « moteur » d'intégration pour faciliter la création des biens et des services et favoriser la transition.

« C'est un grand pas et je tiens à féliciter tout le monde d'avoir franchi ce grand pas », a dit Shamika Sirimanne, qui s'exprimait par vidéoconférence lors de l'ouverture du webinaire de formation sur les « Partenariats public-privé (PPP) pour les plateformes logistiques en Angola , dans le cadre d'une initiative conjointe des ministères des Transports, de l'Industrie et du Commerce, de l'Union européenne, de la CNUCED et d'autres agences.

Depuis plus de 50 ans, la CNUCED aide plusieurs pays à mettre en œuvre une coopération technique pour faciliter le transport et la logistique dans le monde.

« Notre expérience montre que nous avons un réseau de transport et de logistique fonctionnel et il est essentiel que les pays puissent promouvoir leur développement économique et leur progrès social », a-t-elle souligné.

Sur la base de l'indice de performance de la Banque mondiale, il a rappelé que l'Angola est en dessous du niveau des pays en développement sur les plateformes logistiques, il doit donc soulager la pression de ce vide dans le réseau logistique.

Pour cette raison, a-t-elle expliqué, la CNUCED intervient en se démarquant dans le rôle des partenariats public-privé (PPP), dont les abords peuvent avoir un appui pour le développement des infrastructures et services de transport et de logistique, avec l'attrait des investissements.

A son tour, la représentante de l'Union européenne en Angola, Jeannette Seppen, a estimé qu'investir dans le développement de réseaux de plateformes logistiques, c'est catalyser l'activité économique et promouvoir le secteur productif.

Elle a rappelé que l'UE a une longue expérience dans l'utilisation des PPP et, depuis les années 1990, plus de 1 170 partenariats public-privé ont été établis, dans plusieurs pays, pour un montant de plusieurs milliers d'euros.

S'appuyant sur les données du Centre européen, il a précisé que le secteur des transports est celui qui concentre le plus grand nombre de contrats signés, suivi du secteur financier, de l'éducation et de la santé.

Sur la base de cette expérience, la représentante de l'Union européenne estime que l'Angola bénéficiera de la mise en œuvre de cette initiative, principalement des compétences de gestion et d'exécution, une valeur ajoutée pour les consommateurs, la qualité et la preuve de fonds publics.

Ainsi, l'Union européenne finance l'initiative « Train pour le Commerce II», dans le cadre du partenariat établi avec l'Afrique.

Le soutien des deux institutions, selon le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, vise à lancer, tirer parti et mettre en œuvre, avec la rigueur des lois et des manuels, liés aux PPP.

Il a ajouté que le processus permettra le développement et la modernisation des infrastructures de transport, de la logistique et des services qui sont essentiels pour maximiser les perspectives commerciales de la production agro-industrielle, le long des corridors nationaux et régionaux.

Il a indiqué qu'il s'agit d'une attente dans le cadre des PPP, en tant qu'approche lors de cette réunion, de structurer les différents modèles de plateformes logistiques, telles que rurales, portuaires, aéroportuaires, régionales et transfrontalières.

À cet égard, il a indiqué qu'en septembre 2020, le gouvernement angolais avait approuvé le Plan opérationnel de structuration des partenariats public-privé (POEP), dont la première étape est actuellement en cours de mise en œuvre, l'achèvement étant prévu en décembre de cette année, en vue de réduire la pression sur les finances publiques.

Ce plan opérationnel de l'Exécutif angolais est basé sur un cadre juridique et réglementaire qui permet un environnement de partage des risques entre les secteurs public et privé, ainsi que des avantages durables.

Ainsi, il espère que la formation pratique de l'Union européenne et de la CNUCED, connue sous le nom de « Train pour le Commerce II », pourra fournir les outils et les connaissances nécessaires aux techniciens angolais, pour mener à bien l'évaluation des projets PPP et leur fonctionnement.

Des spécialistes de Thaïlande, de Suisse, du Vietnam, du Brésil, du Rwanda et des Pays-Bas partagent leurs expériences sur le réseau des plateformes logistiques lors de ce forum qui se termine ce vendredi.