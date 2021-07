Guinée: Tibou Kamara vient encore une fois démontrer qu'il ne recule devant rien pour arriver à ses fins. (Sékou Koundouno)

Au lendemain du kidnapping et du placement en garde à vue de M. kéamou Bogola Haba, le porte-parole du dictateur Alpha Condé a déclaré dans la presse que ce dernier se serait livré à des « déclarations appelant à la désobéissance et à l'insurrection » et qu'il est donc normal que la justice l'interroge sur ces déclarations.

Tibou Kamara vient encore une fois démontrer qu'il ne recule devant rien pour arriver à ses fins. En effet, quand il accuse un citoyen ou un acteur politique guinéen d'avoir tenu des propos incitant à la désobéissance et à l'insurrection, il se moque comme il en l'habitude de l'intelligence de tous les guinéens. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit contre Alpha Condé et son régime. Mais l'on comprend bien l'attitude et les agissements de celui que tout le monde appelle le valet de tous les chefs.

Après avoir déclaré, entre autres, que la réconciliation avec Dieu passe par la rupture avec Alpha Condé et appelé clairement à une insurrection contre lui, il est condamné tous les jours à donner des gages de fidélité et de loyauté envers le même Alpha Condé. Tous les actes qu'il pose et tous les discours qu'il tient doivent prouver à son maître qu'il est désormais totalement et définitivement à son service. Quitte à piétiner ou à s'asseoir sur les principes qu'il prétendait défendre autrefois.

Alpha Condé et Tibou Kamara sont d'ailleurs les deux faces de la même pièce. Ce sont deux personnages qui, pour des intérêts personnels, sont prêts à renoncer à tout ce qu'ils étaient censés défendre. Ne dit-on pas que qui se ressemblent, s'assemblent ? Ce sont deux personnages sans convictions, sans principes.

Le cas de Tibou Kamara est d'ailleurs celui de nombreux autres personnages. Après avoir longtemps critiqué le despote Alpha Condé et suite à leur » récupération » par ce dernier, ils sont dans l'obligation de se livrer à toutes sortes d'excès tant dans leurs actes que dans leurs propos pour plaire au « Maître ». Ils savent en effet que Alpha Condé n'a pas totalement confiance en eux et les surveille de manière très stricte. Ils se croient donc obligés de tout faire pour gagner sa confiance. Pour cela, aucune bassesse n'est de trop...

SEKOU KOUNDOUNO responsable des stratégies et planification du FNDC / Membre du Balai Citoyen / Membre d'AFRIKKI