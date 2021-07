Congo-Brazzaville: Portrait - Stéphanie Barros, une douce approche de la valorisation du capital humain

Bien loin des stéréotypes du coaching en développement personnel, Stephanie Tchibanda Barros, de nationalité Ivoirienne, est une « femme slash » qui a un abord authentique de cette discipline qui tend à se pervertir par les motivations et les approches de ceux qui la promeuvent. Replaçant l'individu au centre de la relation d'aide, elle propose plusieurs outils pour emmener les personnes à user de leur potentiel, en respectant leurs sensibilités.

Lorsqu'on parle de développement personnel, l'image qui naît rapidement dans l'imaginaire collectif est celle d'influenceurs, hommes ou femmes, qui ont tout réussi, vivent une vie de choix, drainent des communautés derrière eux qui leur obéissent au doigt et à l'œil, et n'ont presque rien de différent des stars de rock de la télévision ou plutôt n'ont plus rien à avoir avec une volonté authentique d'aider son prochain et de l'emmener à vivre une transformation profonde.

Stephanie Tchibanda Barros est une femme aux antipodes de cette photographie de la profession, et ce, presque sans faire exprès. On perçoit d'elle une réelle authenticité, aucun besoin de dominer les autres et de les castrer d'une certaine manière, mais de les aider vraiment.

Forte de ses 70.000 abonnés sur Facebook, on ne lui en ressent aucun orgueil, presque comme si, pour elle, le combat était ailleurs. Elle n'a visiblement pas choisi cette profession de plus en plus tendance, comme un effet de mode pour des raisons triviales ; bien qu'on ne puisse pas se mentir que l'on ressent une prospérité naturelle en parcourant ses plateformes de communication, un souci du détail, et un sens assuré d'excellence et de beau qui rendent ce premier contact léger, attrayant et agréable.

Elle ne se présente d'ailleurs pas comme une « coach en développement personnel » comme plusieurs en font un titre et une source d'orgueil ou de fierté, tout à leur honneur, mais avant tout comme « praticien en relation d'aide ». Dans la description de sa page de contact, le terme « développement personnel » n'apparaîtra que bien plus tard. En plus d'être praticien en relation d'aide et coach en développement personnel, elle est aussi thérapeute narrative, consultante en ressources humaines pour les entreprises, coach en prise de parole en public et enfin fondatrice du cabinet « Se former autrement », une entreprise qui est l'amplification et le prolongement de sa contribution propre aux personnes.

Une entreprise dont la mission est d'emmener les individus, les groupes et les entreprises à tirer le meilleur d'eux en s'appuyant sur ce qui les fonde : leurs forces, leurs faiblesses, leurs peurs et leurs atouts. Une entreprise qui a convaincu pas moins de vingt partenaires, Ivoiriens et étrangers, et qui font son rayonnement. Force est de constater que l'authenticité a du bon, qu'on peut trouver sa place sans imiter tout le monde en se lançant sans humanité ou sans vérité profonde dans un « eldorado » qui est plus un mirage qu'une vraie offre de valeurs et de transformation. A vous de trouver votre voie.