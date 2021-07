Maroc: 'Finek Ya Ghali", nouvelle chanson de Aicha El Waad et Mehdi Abdou

Le duo composé de la chanteuse Aicha El Waad et l'artiste Mehdi Abdou, a sorti une nouvelle chanson intitulée "Finek Ya Ghali", un chef-d'œuvre de l'artiste tunisien Mohamed Jamoussi.

L'artiste Aicha El Waad a indiqué dans un communiqué que les paroles de cette chanson tournée en vidéo-clip et réalisée avec le concours d'artistes marocains, tunisiens et égyptiens, sont écrites par le défunt artiste Mohamed Jamoussi, ajoutant qu'elle est réalisée par un metteur en scène espagnol. Elle a ajouté que le choix a été porté sur la région de Benslimane pour le tournage du Clip eu égard à la splendeur de ses paysages qui reflètent les atouts naturels du Royaume et sa beauté paysagère.

Elle a souligné que « le choix de cette chanson n'a pas été fortuit car nous aimons cette chanson que nous avons longtemps fredonnée. C'est l'un des chefs-d'œuvre de la chanson maghrébine et arabe».

Réinterpréter cette chanson est aussi un hommage au grand artiste talentueux Mohamed Jamoussi, a-t-elle affirmé. Elle a ajouté que c'est aussi une manière de contribuer à la réhabilitation du patrimoine arabe et de l'héritage musical maghrébin.

Britney Spears

Britney Spears retrouvera-t-elle un jour le contrôle de sa vie personnelle et professionnelle ? Trois semaines après le plaidoyer passionné de la reine de la pop, la question de sa tutelle est de nouveau débattue devant un tribunal de Los Angeles mercredi.

On ne sait pas encore si la chanteuse au succès planétaire prendra de nouveau la parole à l'audience, lors de laquelle une dizaine de requêtes doivent être examinées par une juge. Se disant "traumatisée", "déprimée", Britney Spears avait livré le 23 juin un témoignage explosif dans lequel elle avait imploré le tribunal de mettre fin à sa tutelle.

Durant une vingtaine de minutes, parlant de manière ininterrompue avec un débit extrêmement rapide, elle avait alors assuré avoir dû prendre des médicaments pour contrôler son comportement, ne pas avoir été autorisée à prendre des décisions concernant ses amitiés ou ses finances et ne pas avoir pu se faire retirer un stérilet alors qu'elle souhaitait avoir d'autres enfants. "Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit", avait supplié l'interprète de "Toxic" et "...Baby One More Time".

Des confidences qui avaient reçu un soutien massif, de son ex-petit ami Justin Timberlake, à Christina Aguilera ou Madonna... La chanteuse de 39 ans avait été placée sous tutelle en 2008, après une descente aux enfers très médiatisée à l'époque. Les conditions en sont très strictes et stipulent que les décisions la concernant sont prises notamment par son père Jamie Spears avec lequel elle entretient de longue date des relations difficiles.