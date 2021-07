Maroc: Rabat - L'ADA lance un "Kiosque coopératif" pour la promotion des produits du terroir

Bruxelles — L'Agence de développement agricole (ADA) a lancé, jeudi à Rabat, un "kiosque coopératif" dédié à la promotion de la commercialisation des produits du terroir.

Ce point de vente situé à la place Mahaj Riad expose plus de 620 produits du terroir de 47 groupements de producteurs, représentant plus de 135 coopératives en provenance de toutes les régions du Royaume.

Dans une déclaration à la chaîne d'information M24, le directeur général de l'ADA El Mahdi Arrifi a souligné que l'ouverture de ce kiosque à Rabat, après celui d'Agadir, vient appuyer la commercialisation et la promotion des produits du terroir des coopératives agricoles.

"Ce nouveau concept a pour objectif de soutenir les coopératives agricoles ayant été confrontées aux répercussions néfastes de la pandémie de Covid-19, avec notamment l'annulation des Foires et des Salons agricoles", a expliqué M. Arrifi. Ce kiosque très moderne de 47m2 regroupe des produits de haute qualité de plusieurs coopératives nationales, a précisé le responsable, appelant les citoyens à acheter ces produits et à participer, ainsi, au développement de l'économie sociale et solidaire.

Cette initiative vient renforcer le dispositif mis en place par l'ADA pour le développement agricole, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, pour remédier aux problèmes de commercialisation rencontrés par les petits producteurs des produits du terroir et élargir l'assiette des bénéficiaires des actions d'appui entreprises par l'agence en cette période difficile.

Par ce projet, l'ADA ambitionne de démultiplier les canaux de commercialisation de tels produits, à l'instar des actions déployées au niveau des grandes et moyennes surfaces.

En outre, l'agence œuvre activement en vue de lancer prochainement son site web dédié exclusivement à la promotion électronique des produits du terroir, afin de créer un lien direct entre producteurs du terroir et consommateurs, ce qui se répercutera très positivement sur les Groupements d'intérêts économiques (GIE) et les coopératives.

L'ADA est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. L'agence est, entre autres, chargée de proposer aux autorités gouvernementales des plans d'action relatifs au soutien de l'agriculture solidaire à travers la promotion et la mise en œuvre de projets économiquement viables en vue d'améliorer le revenu des agriculteurs.

Elle veille, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir, au lancement des différents chantiers et programmes dans un objectif de développement de la chaîne de valeurs des produits du terroir marocain sur le marché national et international.