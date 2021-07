Sénégal: Hausse fulgurante des cas de Covid-19 - Le Cnge appelle à la mobilisation de tous

Face à la montée des cas de coronavirus qui est en train de mener le Sénégal tout droit vers la troisième vague, le Comité national de gestion des épidémies (Cnge) a appelé hier, jeudi 15 juillet, à la mobilisation de tous les acteurs de la société afin de lutter contre la propagation du virus.

La crise sanitaire engendrée par la pandémie du coronavirus persiste encore et s'aggrave avec l'arrivée de plusieurs variants. Au Sénégal, selon le Comité national de gestion des épidémies (Cnge), on enregistre depuis plus de cinq semaines une hausse importante du nombre de cas de Covid-19 et les chiffres de ces derniers jours montrent que le virus circule activement.

Face à cette situation, le Comité national de gestion des épidémies qui s'est réuni hier, jeudi 15 juillet, en vue d'évaluer la situation épidémiologique relative à la pandémie de Covid-19 a recommandé le renforcement de la surveillance épidémiologique, notamment la poursuite et l'intensification de la surveillance des variants, le renforcement du système de dépistage pour détecter le plus tôt possible les cas de Covid-19 ; une plus forte mobilisation de l'ensemble des acteurs et un renforcement de la synergie d'actions en vue d'une riposte plus efficace ; l'utilisation de manière accrue des tests de diagnostic rapide; le renforcement des ressources humaines pour une correcte prise en charge à domicile ; l'intensification de la sensibilisation des populations sur les risques liés à la Covid19 et sur les moyens de prévention et de lutte surtout dans ce contexte de Tabaski.

A l'endroit de la population et de la jeunesse, le Cnge a conseillé de porter systématiquement le masque dans les véhicules de transports, les véhicules particuliers, les lieux recevant du public et les lieux de travail mais aussi de se mobiliser notamment à travers les associations sportives et culturelles et d'autres organisations pour stopper la propagation du virus. « Nous invitons vivement les transporteurs et chauffeurs de véhicules de transport en commun à faire respecter strictement le port de masque pour tout passager.

Aux Sénégalais de recourir précocement aux soins ; d'éviter tout rassemblement de quelque nature que ce soit ; d'éviter les déplacements et voyages pendant cette période de fête de la Tabaski ; de se faire vacciner contre la Covid-19 notamment pour se protéger contre les cas graves », a préconisé la source. Enfin, le Cnge a recommandé aux responsables du service public et des entreprises de privilégier le télétravail et de réduire le personnel dans les services.

PR SOULEYMANE MBOUPDE L'IRESSEF SUR LA 3ÈME VAGUE : Le variant indien, à l'origine des nouvelles infections

Le Sénégal est entré de plain-pied dans la troisième vague. Selon le professeur Souleymane Mboup, le variant Delta qui nous vient de l'Inde occupe 30% des nouvelles contaminations et serait à l'origine de cette 3ème vague qui évolue de manière rapide et destructrice.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique du Sénégal, plusieurs variants de la Covid-19 ont été détectés depuis l'apparition de la maladie dans le pays en mars 2020. Selon le professeur Souleymane Mboup à l'Iressef (Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation), si la première n'a pas connu de mutations, la deuxième et la troisième vague ont enregistré des variants. « La première vague n'a pas connu de mutations, ni de préoccupations. Cependant, au cours de la deuxième vague quarante variants ont été décelés dont les plus préoccupants étaient le variant Alpha britannique, le Beta Sud-Africain et enfin le Delta Indien. Dans cette troisième vague, nous avons constaté la rareté des autres variants mais l'ampleur du variant Delta qui représente 30% des nouvelles contaminations. Ce qui nous a amené à dire que le variant Delta est à l'origine de la troisième vague ».

LUTTE CONTRE LA 3ÈME VAGUE : Le Sénégal renforce son arsenal vaccinal

332 117 doses de Sinopharm seront disponibles entre le 26 et le 27 juillet prochain à Dakar qui va réceptionner aussi l'arrivée de 151 200 doses de Johnson Johnson pour le 31 juillet. L'annonce est du ministre de la Santé et de l'action sociale qui a donné hier, jeudi, l'information lors de la rencontre du Comité national de gestion des épidémies (Cnge). Face à la montée des cas qui a conduit à la troisième vague, le ministère appelle la population à la vaccination afin d'amoindrir les risques.

MORTALITE DUE A LA COVID-19EN AFRIQUE : Plus de 40 % de décès par rapport à la semaine précédente

Dans son point de presse du jeudi 15 juillet, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'Afrique a enregistré une augmentation de 43 % des décès dus à la Covid-19 en une semaine. Le nombre de décès est passé ainsi de 4384 la semaine précédente à 6273 au cours de la semaine se terminant le 11 juillet 2021. « L'Afrique est aujourd'hui à moins de 1% du pic hebdomadaire atteint en janvier lorsque 6294 décès ont été enregistrés. La Namibie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Ouganda et la Zambie ont été à l'origine de 83 % des nouveaux décès enregistrés la semaine dernière. Le taux de létalité du continent, qui est la proportion de décès parmi les cas confirmés, s'élève actuellement à 2,6% contre une moyenne mondiale de 2,2% » a renseigné l'Oms.

A en croire leurs experts, la montée en puissance est due à la fatigue du public avec des mesures de santé clés et à une propagation accrue des variantes. « À ce jour, la variante Delta, qui est actuellement la plus transmissible de toutes les variantes, a été détectée dans 21 pays africains, tandis que la variante Alpha est dans 35 pays et Beta dans 30 », ont -ils renseigné. Et le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique de déclarer « les décès ont grimpé en flèche au cours des cinq dernières semaines. C'est un signe d'avertissement clair que les hôpitaux des pays les plus touchés atteignent un point de rupture. Les systèmes de santé sous-dotés en ressources dans les pays sont confrontés à de graves pénuries de travailleurs de la santé, de fournitures, d'équipements et d'infrastructures nécessaires pour fournir des soins aux patients gravement malades de la COVID-19 ».