Angola: La CPLP considère comme essentielle la création de conditions de la sécurité alimentaire

Luanda — Les ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) considèrent qu'il est important de créer les conditions pour garantir le droit humain à une alimentation adéquate et le renforcement des capacités institutionnelles en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

L'échange et le partage d'expériences entre les Etats dans le cadre de la sécurité alimentaire font partie des intentions des ministres, exprimées jeudi, à Luanda, lors de la III Réunion plénière du Conseil de sécurité alimentaire et nutritionnelle (Consan CPLP).

Selon le ministre angolais de l'Agriculture et de la Pêche, António Francisco Assis, qui a clôturé la réunion, les membres de la CPLP recommandent également l'échange et le partage d'expériences dans la gestion de la pandémie du Covid-19, car elle a un impact négatif sur le bien-être des populations.

La coopération entre les États, avec des avantages réciproques, s'est avérée essentielle pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Parmi les différents dossiers de la communauté figurent la conservation et la transformation des produits d'origine végétale, animale et halieutique, ainsi que l'utilisation rationnelle des produits phytopharmaceutiques en agriculture et en élevage.

António Francisco Assis a souligné la pertinence d'atteindre les objectifs que les États membres ont proposés lors de la réunion du Cap-Vert, notamment le renforcement des partenariats avec le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et avec le FIDA (Fonds international de développement agricole).

Il est demandé à ces organisations internationales de plus grandes opportunités d'appui technique et de financement pour les actions prévues dans le plan indicatif d'activités pour la stratégie de sécurité alimentaire de la communauté, a-t-il conclu.

Les structures nationales compétentes, selon les appels lancés par les ministres de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, devraient budgétiser annuellement les objectifs de la communauté, dont beaucoup seraient inclus dans le Fonds spécial de la CPLP.