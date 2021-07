Congo-Kinshasa: Main levée confirmée /Matata Ponyo - L'assignation à résidence surveillée annulée !

*L'histoire est allée vite, voire très vite. Deux auditions mardi et mercredi 13 et 14 juillet 2021 auront suffi. Et puis, après à la troisième, celle qui aura été d'ailleurs la plus courte, le Parquet Général près la Cour Constitutionnelle en a tiré tous les renseignements nécessaires jusqu'à se faire la conviction d'ordonner la main levée sur le mandat d'arrêt provisoire émis et sur son assignation à résidence surveillée.

Toutefois, les investigations se poursuivront. Et, comme sa résidence de l'avenue du Chemin des Dames, au numéro 1, à Binza Macampagne, est connue, il n'y a point d'ombre du moindre doute de sa disponibilité à répondre en homme libre aux convocations du Parquet Général près la Constitutionnelle pour présenter ses moyens de défense.

Mais, jusqu'ici, selon l'un des ses Avocats, Matata aurait fourni toutes les pièces justificatives qui, dans le cadre de la procédure préjuridictionnelle, ont déterminé le Parquet près la Cour Constitutionnelle à le libérer de l'emprise des vigiles dont il n'avait certainement pas besoin en ce temps de port des masques obligatoire, de lavage des mains et de distanciation sociale en raison du respect des gestes barrières contre la pandémie à Covid-19.

Annulation de l'assignation à résidence

Me Laurent Onyemba, membre du Collectif des Avocats de Matata, salue, en effet, l'annulation de la mesure d'assignation à résidence qui pesait, depuis mardi 13 juillet dernier, sur son client.

«Sa fuite n'est pas à craindre. Pour la suite de l'affaire, il répondra désormais aux invitations du parquet en homme libre », soutient-on, du côté de l'Organe de la loi en charge de mener des enquêtes sur cette affaire de Zaïrianisation dont les racines remontent en 1973, du temps où le Maréchal dépossédant les opérateurs économiques étrangers de leurs biens sans pour autant les indemniser.

Que lui reproche-t-on ?

La justice reproche à l'ancien Premier ministre d'avoir « payé plus de 110 millions USD à des créanciers fictifs, victimes de la Zaïrianisation des entreprises étrangères », lorsqu'il était encore au gouvernement.

«Au terme justement des autres éléments nés du réquisitoire du procureur général notamment, à la DGDP [Direction générale de la dette publique], et au ministère des Finances pour vérifier les dossiers qui manquaient, dans le paiement de la dette publique extérieur, Matata Ponyo a été rappelé très tard dans la nuit pour être confronté à ces pièces ; et la conviction du parquet est allée dans le sens positif justement pour dire que tous les dossiers pour lesquels il a été reproché on a donc trouvé des soubassements », explique Me Onyemba qui confirme, enfin, que c'est au terme de cette audition-là que le Parquet a levé la mesure d'assignation à résidence surveillée.

Un ancien de la DGDP libéré

Parallèlement, "un ancien Directeur Général de la DGDP détenue à la prison centrale de Makala, depuis le mardi 13 juillet dernier, a, lui aussi, été libéré au cours de cette même audience du mercredi 14 juillet", a-t-il conclu.