Congo-Kinshasa: Covid-19 - Muyaya et Mbungani exhortent les congolais à la vaccination

*Arrivage de 50.000 doses d'Astra Zeneca, 250 milles doses de vaccin Pfizer, 4.600 millions doses de Johnson & Johnson et 200 milles doses de vaccin de Sinovac. Le ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya a animé une conférence de presse conjointe avec son collègue ministre de la santé, hygiène et prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani. Au menu des échanges, l'évolution de la pandémie de Covid-19 en RDC.

Le principe du gouvernement Sama Lukonde, c'est la redevabilité. D'où, la présence du ministre de la santé pour faire le point sur la situation sanitaire de Covid-19. Il s'agit de brosser la situation générale de la pandémie depuis le premier cas surgi au mois de mars 2020 : un focus sur l'évolution de cas, le point sur la vaccination, les efforts fournis par le gouvernement face à cette pandémie.

Qu'en est-il exactement de l'évolution de cette pandémie en RDC ?

Il est important pour le gouvernement de communiquer sur la situation sanitaire de la population.

Depuis le 10 mars 2020, date du premier cas, jusqu'à ce jour, le pays a enregistré plus 44 mille cas avec 984 décès et nous avons passé trois vagues.

A partir du 13 mai 2021, il y a eu augmentation de nombre de cas avec décès.

En date du 15 juin, le gouvernement a pris de mesures notamment le couvre- feu, de gestes barrières à respecter lors des inhumations, nombre réduit dans de réunions.

"Toutes ces mesures ont porté de fruits et il y a diminution de cas, d'occupation de lits dans les hôpitaux. Il y a bon espoir que dans les semaines à venir de diminuer davantage pour avoir au moins 100 cas par jour", estime le ministre de la santé.

Cette diminution est due aussi à la campagne de vaccination qui porte ses fruits.

Quid de la vaccination ?

A ce sujet, il faut noter que la vaccination constitue un élément essentiel pour diminuer cette maladie.

"Depuis le 2 mars 2021 que nous avons reçu les premières doses d'1,716 millions d'AstraZeneca et nous avons commencé à vacciner au mois d'avril. Ces vaccins ayant une date précise de péremption, plus de 100 milles doses ont été mises hors circuit dans les provinces et 7000 à Kinshasa", a-t-il ajouté.

Actuellement, le pays est en rupture de stock. Mais grâce à la facilité de Covax, nous aurons 50.000 doses d'AstraZeneca dans quatre semaines et 250 milles doses de vaccin Pfizer à la même date. Et pour la deuxième semaine du mois d'août, 4,600 millions doses de Pfizer, mais ça sera pour le mois de septembre. Dans le cadre des accords bilatéraux avec la Chine, nous attendons 200 milles doses de vaccin Chinois Sinovac et dans le cadre de l'union africaine, nous attendons de doses de Johnson & Johnson à hauteur de 26 millions de doses, mais les négociations sont encore en cours. Ces dernières vont arriver en deux étapes, la première composée de 10 millions de doses et 16 millions. Mais il y a une contrepartie du gouvernement de 1,5 USD par dose.

Et pour plus d'efficacité à cette campagne de vaccination, le ministère a pensé communiquer via un plan médiatique de communication pour que les congolais soient au courant de tout et puissent accepter ces vaccins.

Le ministre estime qu'il faut d'abord une pédagogie de la pathologie.

Dr Jean-Jacques Mbungani insiste sur le fait que la vaccination reste le moyen le plus efficace contre la riposte.

La priorité sera réservée aux personnes ayant des problèmes cardiaques, problème de baisse d'immunité, le personnel de santé. Et l'âge requis pour se faire vacciner, est à partir de 18 ans.