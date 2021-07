Afrique Centrale: Cameroun-Guinée équatoriale - On parle hydrocarbures

Le ministre Gaston Essomba Eloundou, a accordé à son homologue équato-guinéen Gabriel Mbaga Obiang Lima, une audience hier à Yaoundé.

L'échange entre le ministre de l'Eau et de l'Energie (Minee), Gaston Essomba Eloundou et son hôte, Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale ont porté sur le secteur des hydrocarbures. Les deux hommes ont passé en revue toutes les possibilités de collaboration dans le domaine de l'énergie entre les deux pays frères, membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac).

« Mon homologue et moi avons discuté des sujets d'intérêt commun, notamment de la problématique de l'approvisionnement de nos pays en produits pétroliers et en gaz de pétrole liquéfié. Nous sommes parvenus à la conclusion qu'aujourd'hui, nos marchés ont besoin de se mettre ensemble afin de profiter des économies d'échelle et de pouvoir garantir la profitabilité des infrastructures des deux pays », a expliqué Gaston Eloundou Essomba.

Pour ce faire, les deux ministres ont convenu d'affiner cette collaboration pour réduire les tarifs des produits et garantir l'approvisionnement continu des deux marchés. Une plateforme qui réunira les techniciens des deux pays qui vont discuter de cet ensemble de projets chers aux deux pays dans le domaine de la raffinerie et du stockage.

A la suite du ministre Camerounais, Gabriel Mbaga Obiang Lima quant à lui affirme qu'il est urgent pour leurs deux pays de travailler main dans la main. « Le Cameroun comme la Guinée équatoriale ont souffert du Covid-19 qui a réellement impacté l'économie. La coopération ici apparaît comme la solution. C'est pourquoi nous croyons qu'il est important que la Cemac, dans le secteur des hydrocarbures, commence un travail de fond. Nous comptons également travailler avec les investisseurs et les entreprises privées des deux pays », a-t-il dit.