Angola: L'Angola et le Portugal accordent une coopération en matière d'éducation

Luanda — La ministre de l'Éducation, Luísa grilo, a évalué, jeudi, la coopération avec le Portugal, lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération, Francisco André.

Le projet « Saber Mais » a été évalué lors de la réunion, dont la mise en œuvre sera réalisée avec la signature de l'accord bilatéral, ce vendredi, à Luanda.

Le secrétaire d'État portugais aux Affaires étrangères et à la Coopération a déclaré que l'accord est l'un des plus grands projets de coopération bilatérale entre les deux pays, dont les résultats sont tangibles et positifs.

A son tour, la ministre de l'Education, Luísa Grilo, a souligné que le projet "Saber Mais" est dans sa troisième phase et couvre les provinces de Luanda et Bié.

Luísa Grilo a indiqué que l'intention est de former des enseignants, dans le cadre du processus de formation de formateurs, dans les domaines de la langue portugaise, des mathématiques et de l'éducation spéciale.

Le programme comprenait également un appui à la redynamisation de l'inspection et de l'encadrement pédagogique et dans le domaine de l'apprentissage, a souligné la ministre. « L'Angola travaille à la mise en place d'examens nationaux et espère compter sur le soutien du Portugal, compte tenu de l'expérience qu'il a dans ce domaine », a conclu Luisa Grilo.