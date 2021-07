Sénégal: Mbour / Drame du stade Demba Diop - Les familles des victimes s'en souviennent

15 juillet 2017 -15 juillet 2021 ! Il y a quatre (4) ans, jour pour jour, que le drame le plus meurtrier du football sénégalais a eu lieu. Huit personnes ont perdu la vie dans ce mythique stade Demba Diop. Sans occulter une centaine de blessés. Depuis, le stade est fermé pendant que les familles des victimes qui ont fini de pardonner, peinent à oublier

Les familles des victimes du Stade Demba par la voix de Mamadou Dione, leur porte-parole, a expliqué les efforts accomplis par tout un chacun. Selon lui, c'est le monde entier qui s'est associé à eux. La solidarité agissante a ainsi permis à accepter la douleur. A l'en croire, ceci a permis de faciliter l'acceptation des difficultés et la dureté de la tragédie ayant occasionné la perte de huit de leurs enfants le 15 juillet 2017.

Selon eux, la tristesse est partagée par tous. Ils n'ont pas manqué d'inviter au recueillement et à la prière pour le repos en paix des disparus. Il a demandé au président du Stade de Mbour et à son prédécesseur Saliou Samb sur l'accompagnement et le soutien à leur endroit. Sur la situation actuelle du Stade de Mbour, l'équipe de la ville, la sportivité et la sérénité sont essentielles pour surmonter l'obstacle pour le maintien de l'équipe en Ligue 1. Le président de l'institut Diambars a remis une enveloppe de 800.000 francs aux familles des victimes.

MBOUR- CANDIDAT A LA LSFP : Djibril Wade appelle à la sérénité et au changement de comportements

Le vice-président de la ligue professionnelle de football du Sénégal par ailleurs président du NGB, candidat à la présidence de la LSFP, Djibril Wade, présent à Mbour lors de la commémoration des victimes du Stade Demba Diop lors d'une finale de la coupe de la ligue, a justifié sa présence par son statut de sportif dans un premier temps et pour participer à une organisation à la mémoire de disparus du Stade de Mbour lors d'une rencontre de la ligue pro. Il a insisté sur son appartenance à la famille du sport, de la base au sommet et a invité à des changements de comportements et à une sérénité lors des rencontres sportives. Le devoir de souvenirs et prières lui incombe en fonction des faits cités.

Pour que pareille chose ne puisse plus se reproduire, le vice-président de la ligue pro de football, a rappelé, les dispositions pratiques prises en matière de réfection et de construction des infrastructures sportives et ceci du domaine de l'Etat.

Selon lui, des efforts sont à faire pour tirer des leçons pour afin que ces choses ne reproduisent plus. Les responsables du football sont appelés à faire des efforts pour des comportements civilisés dans les terrains.