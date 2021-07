Cameroun: Est - La société civile à l'école des droits de l'Homme

Un atelier régional de renforcement des capacités des structures membres de l'Observatoire des libertés publiques du Cameroun s'est tenu les 13 et 14 juillet derniers à Bertoua.

Accroître les performances des organisations de la région de l'Est, membres de l'Observatoire des libertés publiques du Cameroun (OLPC) et favoriser la saine émulation des acteurs appelés à animer ce mouvement. Tels sont les principaux objectifs de l'atelier régional de renforcement des capacités organisationnelles qui s'est tenu les 13 et 14 juillet derniers à Bertoua, en présence du président de la Commission des droits de l'Homme du Cameroun (CDHC), James Mouangue Kobila.

En effet, la CDHC a bénéficié d'une subvention de l'Union européenne, pour la mise en œuvre du Projet d'amélioration des conditions d'exercice des libertés publiques au Cameroun. Ledit projet vise, entre autres, une meilleure structuration des organisations de la société civile de défense des droits de l'Homme, à travers la mise en place d'un observatoire des libertés publiques au Cameroun et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des structures membres.

Il s'est agi, d'inculquer aux participants les règles qui doivent guider le travail des organisations de défense des droits de l'Homme, de susciter une meilleure coordination des actions de l'Observatoire et d'améliorer la capacité des organisations de la société civile à interagir avec les autorités, la population et la CDHC. De nombreux biais entravent en effet le bon exercice des attributions des organisations de la société civile. Notamment, des contraintes liées à leur gouvernance interne, au financement, au manque de professionnalisme, leur implication dans la politique, etc.

Le gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, a souligné l'importance du besoin de formation des organisations de la société civile. Il a également relevé quelques griefs à l'endroit de ces structures. Entre autres, le non-respect du dépôt de leurs rapports d'activités et la volonté délibérée de certains acteurs de défier l'autorité de l'État dans l'exercice de ses fonctions régaliennes.