Ile Maurice: Le recteur du JKC devient administrateur en zone 1

Preetam Mohitram, le recteur du John Kennedy College à Beau-Bassin, qui opère comme une académie depuis la rentrée du 5 juillet, quittera cet établissement à partir du mercredi 21 juillet. L'actuel président des recteurs et des adjoints recteurs des collèges d'Etat a été nommé administrateur pour la zone 1, Port-Louis/Nord.

«I will always cherish the exceptional moments we shared together while being part of the JKC family», a-t-il déclaré dans un message adressé au personnel du collège et aux étudiants aujourd'hui.