Maroc: Le pays, un partenaire très important en matière de coordination autour des questions de démocratie et des DH (SG de la Communauté des Démocraties)

Rabat — Le Maroc est un partenaire très important en matière de coordination autour des questions de démocratie à l'échelle internationale et régionale, a indiqué, vendredi à Rabat, le Secrétaire général de la Communauté des Démocraties, Thomas E. Garrett, en visite dans le Royaume.

Le Royaume est "un partenaire très important dans notre action en matière de coordination des questions de démocratie et des droits de l'Homme à l'échelle internationale et régionale", a-t-il souligné, dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, Nasser Bourita.

Le Maroc, a précisé M. Garrett, est "l'un des premiers membres fondateurs de la Communauté des Démocraties en 2000 et c'est le seul pays de la région à siéger au sein de notre Conseil d'Administration".

Le Secrétaire général de la Communauté des Démocraties a fait part, en outre, de sa grande joie de revenir de nouveau au Maroc, notant que sa première visite remonte à novembre 2019.

Lors du dernier déplacement, a rappelé M. Garrett, les échanges avec M. Bourita avaient porté sur la capacité de la démocratie à associer les différentes composantes de la société dans la lutte contre l'extrémisme violent, relevant que ces échanges ont contribué à la création, au cours des derniers mois, d'un programme de formation dédié aux jeunes.

Ce programme, a-t-il ajouté, "sera suivi, nous l'espérons, d'une conférence internationale qui se tiendra plus tard cette année".

La Communauté des Démocraties est une organisation de pays démocratiques ou en transition démocratique ayant pour but commun de renforcer et de promouvoir la démocratie et sa mise en application à travers le monde. Le Maroc est le seul pays maghrébin et arabe à adhérer à cette Communauté depuis 2005 à la faveur des réformes politiques et économiques mises en œuvre par le Royaume.