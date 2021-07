Maroc: "Les constantes religieuses, un bouclier spirituel et cognitif" au menu d'une table-ronde à Rabat

Rabat — La thématique des "constantes religieuses du Royaume, un bouclier spirituel et cognitif" a été au menu d'une table-ronde organisée vendredi à Rabat, à l'initiative de la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Lors de cet évènement tenu à l'occasion du 22ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, avec la participation d'érudits, de chercheurs et d'experts de divers horizons, l'accent a été mis sur la présentation d'une série d'ouvrages consacrés à la pratique religieuse au Maroc, la déconstruction des idéologies et des discours d'extrémisme ainsi que sur les fondements authentiques de la religion islamique modérée et de juste milieu.

Ces publications et programmes de recherches se veulent un apport à la consolidation de l'édifice du renouveau du champ religieux et des piliers de la sécurité spirituelle du Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, indique-t-on auprès de la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Au cours de cette rencontre, le secrétaire général de la Rabita, Ahmed Abbadi, a relevé que l'institution veille, à travers ses centres de recherche et conformément aux orientations royales, à l'ancrage des préceptes et principes authentiques de l'islam en tant que religion de tolérance, de paix et de modération auquel s'attache le Royaume depuis des siècles.

Il a dans ce contexte insisté sur la nécessité d'immuniser les jeunes contre les discours au contenu et à la tonalité extrémistes et haineux, conséquence directe de la mauvaise interprétation des principes de l'Islam et de la dénaturation de ses valeurs afin de semer la discorde et de véhiculer une acception altérée de ses préceptes, appelant à apporter des réponses à ces déviations pour aider les générations montantes à y faire face.

A cet égard, le secrétaire général de la Rabita a plaidé en faveur d'un discours religieux clair et sans ambiguïté, à même de mettre en lumière la pureté et la splendeur de l'Islam en tant que religion de paix, en se basant sur le Saint Coran et la Sunnah du Prophète Mohammed.

Il a en outre présenté la première des dix parties de "l'encyclopédie des sciences islamiques dans le contexte universel contemporain", sous le titre "les constantes et les choix religieux du Royaume chérifien : doctrine, jurisprudence et mode de conduite", de même que deux ouvrages centrés sur l'interprétation des préceptes de l'Islam, le rapprochement et la simplification des savoirs religieux compte tenu du contexte numérique actuel.

M. Abbadi a rappelé la parution récente de la première partie de "l'encyclopédie sur la déconstruction du discours d'extrémisme", fruit d'un partenariat entre la Rabita et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), soulignant que l'ouvrage constitue le point de départ pour un projet global des deux institutions visant l'élaboration de guides destinés à la protection et l'immunisation contre le discours extrémiste.

Les participants ont mis en avant le rôle indéniable de la Rabita Mohammadia des Oulémas, dans la promotion de la paix religieuse et le renforcement de l'apprentissage des sciences islamiques authentiques, sur la base de l'école Malékite, de la doctrine Ash'arite et de la tradition prophétique.