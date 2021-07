Maroc: Covid-19 - La vaccination a montré son efficacité dans le freinage de la transmission du virus (Chercheur)

Rabat — Le vaccin anti-Covid19 a montré son efficacité dans le freinage de la transmission du virus malgré l'apparition de nouveaux variants, a affirmé M. Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, tout en appelant à se faire "vacciner le plus tôt possible".

Interviewé par la chaîne "RT France", M. Hamdi, également président du syndicat national de médecine générale (SNMG), a souligné que les personnes âgées de plus de 40 ans sont déjà vaccinées à hauteur de 85% et que les groupes d'âge les plus vulnérables et les plus à risque d'aller en réanimation sont déjà protégés. "Mais ce n'est pas assez pour éviter plus de décès", a-t-il fait remarquer.