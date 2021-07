Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Le terroriste noir » de Tierno Monénembo

Le roman historique publié aux éditions du Seuil est un chef-d'œuvre littéraire qui révèle l'élan de sacrifice des anciens combattants africains pour libérer la France.

« A Neufchâteau, il s'était retrouvé avec Fodé, Moriba, Zana et Diougal dont je vous ai déjà parlé. Cela voulait dire que les autres, Tchivellé le Congolais, Moussavou le Gabonais et surtout, l'Ivoirien Va Messié qui passait pour son meilleur ami se trouvaient à Chaumont » (page 153). Cet extrait du roman montre, dans une moindre mesure, comment les Africains ont été solidaires de la France souffrante, humiliée et esclavagée sous le joug des SS allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Au centre de roman de Tierno Monénembo se trouve Addi Bâ, un Guinéen qui résiste contre l'ennemi de la nation française alors que certains français agissent en véritables traitres. Blessé et agonisant en plein neige, Addi Bâ fait bon accueil dans une famille française où l'on comprend mal une telle loyauté d'un Noir envers la France malgré l'esclavage et la colonisation. Même en pleine guerre mondiale, les Noirs sont traqués par les Allemands et méprisés par les Français à cause de la couleur de leur peau.

Cependant l'attitude de Addi Bâ, fier d'être Noir, courageux et loyal envers la France des opprimés et des résistants, donc opposé à celle des traitres, cela lui vaut une certaine considération dans le petit village de Romaincourt. Il organise un maquis contre l'occupant allemand ; attrapé et condamné à mort, il est exécuté le 18 décembre 1943. A la libération de la France, la mémoire de ce tirailleur guinéen n'est pas célébrée au même titre que les soldats français parce qu'il fut Noir. Ce n'est que soixante ans plus tard que lui sera rendu un hommage à titre posthume en présence d'un descendant de sa famille.

Ce roman soulève l'épineux problème du racisme en Europe, la naïveté des Africains, et l'universalité des sentiments. A propos de l'auteur, Tierno Monénembo est écrivain guinéen né en 1947. Figure marquante de la littérature africaine francophone, il est récipiendaire du prix Renaudot 2008 pour son roman Le Roi de Kahel.