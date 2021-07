Congo-Brazzaville: Bourses de doctorat en économie de l'AERC

L'African Economic Research Consortium (AERC) a été créé en 1988 en tant qu'organisation publique à but non lucratif consacrée à l'avancement de la recherche et de la formation en politique économique en Afrique.

Admissibilité

Pour être admissible, un demandeur doit :

(a) Avoir postulé et été admis dans l'une des universités CPP énumérées ;

(b) Avoir obtenu au moins un baccalauréat spécialisé de deuxième classe (Division supérieure) ou l'équivalent en économie, en économie agricole ou dans un domaine connexe d'une université accréditée ;

(c) Détenir une maîtrise (avec cours et thèse) en économie, en économie agricole ou dans des domaines connexes d'une université reconnue. Les cours devraient avoir couvert la microéconomie, la macroéconomie, les méthodes quantitatives et l'économétrie ;

(d) La possession d'au moins une publication pertinente dans une revue à comité de lecture sera un avantage supplémentaire ;

(e) La preuve d'un engagement dans la gestion économique, la recherche et/ou la formation dans le secteur public sera un avantage supplémentaire ; et

(f) Les femmes et les candidats des États sortant d'un conflit et fragiles (en particulier la classe d'anciens étudiants du programme de doctorat de l'AERC en 2017 et 2018) sont encouragés à postuler.

Comment s'inscrire?

medjouel.com vous informe que les candidats intéressés doivent soumettre leurs demandes d'admission directement aux universités respectives (la procédure de candidature peut être obtenue sur le site Web de l'université respective). Dès réception d'une lettre d'admission d'une université spécifique, les candidats doivent envoyer les documents suivants à l'AERC à jfe@aercafrica.org et copier training@aercafrica.org.

1. Lettre de motivation de candidature ;

2. Curriculum Vitae ;

3. Preuve d'admission dans l'une des universités énumérées ci-dessus ; et

4. Copies certifiées conformes des relevés de notes et des certificats

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel.