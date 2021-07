Congo-Brazzaville: Festival Cinémas d'Afrique - La 15e édition prévue pour août

La 15e édition du festival Cinémas d'Afrique-Lausanne se tiendra en Suisse, précisément au Casino de Montbenon et à la salle Paderewski. Du 18 au 22 août, l'événement vibrera au rythme des projections cinématographiques, conférences-débats et concerts.

Cette année, le festival Cinémas d'Afrique-Lausanne se déroulera sur le thème « À venir ». Durant cinq jours, l'événement offrira au public un large panorama de plus d'une trentaine de films récents, en provenance ou concernant le continent. Parmi eux, on retrouve des fictions, documentaires, dessins animés, de la comédie grand public à l'enquête historique plus pointue, en passant par des courts et longs métrages ou des premières œuvres de jeunes cinéastes.

S'éloignant des clichés, le festival œuvre pour la promotion et la diffusion des cinémas africains, le soutien aux cinéastes, la sensibilisation artistique, tout en conservant sa dimension de divertissement culturel et convivial pour le public. Son ambition étant d'apporter également au public romand un regard neuf et enrichissant sur la diversité des films africains, ainsi que des mutations sociétales observées aujourd'hui sur le continent.

Comme à son habitude, le festival Cinémas d'Afrique-Lausanne fait du cinéma une expérience partagée afin de découvrir des œuvres cinématographiques récentes, inédites ou peu diffusées, et de rencontrer les cinéastes, artistes et professionnels invités. Ainsi durant cette aventure, chacun peut s'enrichir non seulement des films mais aussi des rencontres avec d'autres spectateurs, et de l'éclairage donné par des personnes ressources évoluant dans cette industrie.

Par ailleurs, débats, rencontres, soirées thématiques, exposition-photos, concerts, gastronomie et convivialité viennent enrichir l'offre cinématographique et compléter la toile de fond des projections, en salle et en plein air. La programmation globale du festival reste à découvrir.