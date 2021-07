Congo-Brazzaville: Fapro cultures - Nécessité de revaloriser le travail des artistes

L'association Bantu culture organise du 11 au 13 août à l'Ecole de peinture de Poto-Poto la première édition de la foire africaine pour la promotion des cultures (Fapro cultures) afin de redonner de la valeur au travail des artisans.

Dans le but de relancer le secteur culturel congolais qui est actuellement en baisse depuis plusieurs mois à la suite du coronavirus, l'association Bantu culture avec ses partenaires a décidé d'organiser en août une foire africaine pour la promotion des cultures, particulièrement des œuvres culturelles.

Selon les organisateurs, la première édition de cette rencontre culturelle qui se tiendra sur le thème « Jeunes, valorisons notre patrimoine culturel » a pour objectif principal de rehausser l'image des œuvres culturelles des artistes africains en général et congolais en particulier. Une manière, d'après les initiateurs de Fapro cultures, d'aider les jeunes artisans à se faire connaître et à vivre à travers leurs œuvres, conserver le patrimoine culturel tout en mettant en exergue les Objectifs de développement durable.

Créée le 8 décembre 2019 dans le souci d'accompagner l'État congolais dans le domaine culturel, l'association Bantu culture est un cadre institutionnel qui a pour bases la création et l'expression artistique et la lutte pour la récupération des jeunes en vue de leur intégration sociale. Elle vise à promouvoir les potentialités de la culture bantoue au niveau national et international ; faire un pont entre la culture ancestrale et la culture contemporaine ; aider les artistes à se faire connaître et à vivre à travers leur art ; participer au développement personnel des jeunes talents ; organiser des activités de réflexion et éducatives entre les couches juvéniles ; conserver et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel des peuples bantous ; promouvoir la formation socioculturelle ; et lutter contre les antivaleurs à travers l'éducation orale (le conte) et promouvoir des sites d'expositions des œuvres patrimoniales bantoues.