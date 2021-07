Congo-Brazzaville: Révolution technologique - Le Congo souhaite tirer profit de la coopération Afrique-Inde

Au regard des obstacles qui ralentissent le développement technologique et numérique au Congo, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a évoqué le 15 juillet par visioconférence l'urgence pour le pays d'intégrer le train de l'innovation technologique en faisant valoir les acquis des relations entre l'Inde et l'Afrique.

Le vœu de voir le Congo s'aligner parmi les pays africains développés en matière de révolution technologique a été exprimé à l'occasion de la seizième édition du conclave CII-EXIM Bank sur le partenariat Inde-Afrique organisé sous le thème « Exploiter l'opportunité Afrique-Inde : se connecter, créer, collaborer ». « Il est plus qu'urgent que notre pays intègre le train de la révolution technologique, en développant efficacement les relations entre notre continent et l'Inde », a déclaré le ministre Ibombo.

Au cours des échanges, Léon Juste Ibombo a reconnu l'existence encore des freins à lever pour rendre possible l'essor d'une industrie robuste et stable. Ce conclave vient à point nommé car il vise, entre autres, à aider les Etats africains à transformer les obstacles en opportunité. Saisissant l'instant de cette tribune, le ministre en charge du numérique a rappelé la volonté du gouvernement congolais d'aller vers la diversification de l'économie nationale, dont l'un des leviers est le développement des technologies de l'information et de la communication. « ... les TIC demeurent un vivier primordial pour parvenir aux progrès et innovations futurs. En participant à ce conclave, nous souhaitons placer le Congo dans le concert des nations afin de tirer profit du développement par la mise en œuvre des résolutions et recommandations qui seront approuvées », a-t-il fait savoir.

Dans le même élan, le ministre Léon Juste Ibombo est en concertation avec le ministre des Affaires étrangères de l'Inde en vue de faire participer le Congo au projet du réseau e-VidyaBharati et e-AerogyaBharati (e-VBAB) et celui du réseau électronique panafricain de mise à niveau technologique.

En rappel, le conclave CII-EXIM Bank sur le partenariat Inde-Afrique est considéré comme une passerelle qui réunit tant les acteurs publics que privés, afin de discuter et partager des expériences et idées autour des thématiques en rapport direct avec les TIC et bien d'autres domaines.