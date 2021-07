Congo-Brazzaville: Jeux olympiques 2021 - une édition unique en son genre

Pour la première fois depuis le lancement de cette grande compétition internationale, la 32e olympiade de l'ère moderne des Jeux olympiques (J.O), qui se déroulera du 23 juillet au 8 août à Tokyo au Japon, se tiendra dans des installations sportives complètement vides, sans public.

Une première fois dans l'histoire des JO. Les athlètes devront non seulement affronter leurs adversaires mais aussi le silence qui sera omniprésent dans les stades, gymnases, sur les pistes et autres lieux retenus pour la compétitions. Une pilule difficile à avaler surtout chez les sportifs qui pratiquent des sports individuels où l'encouragement du public est indispensable.

Après le report de 2020 en raison du coronavirus, les Jeux olympiques de Tokyo auront bien lieu cet été, en juillet et en août, mais sans spectateurs, comme l'a annoncé le 8 juillet le gouvernement japonais. De nombreuses voix, au Japon et ailleurs, continuent de réclamer l'annulation.

Dans le cadre de la décision de ne pas autoriser la présence de spectateurs en provenance des pays étrangers durant ces jeux de Tokyo, en mars dernier, le gouvernement japonais a annoncé la semaine dernière qu'il n'y aurait finalement pas de public dans les stades et les salles accueillant les épreuves, autrement dit que ces JO 2021 se dérouleront à huis clos. Cette mesure est prise quelques heures après l'annonce d'un nouvel état d'urgence sanitaire décrété à Tokyo, sous l'effet de l'augmentation récente du nombre de cas de covid-19, dus notamment au variant Delta, et qui se prolongera jusqu'au 22 août, soit la veille du dernier jour des jeux. Pour l'heure, ces JO sont maintenus. Ainsi, l'événement va sans nul doute perdre de sa saveur.

Des grands instants de retrouvailles entre athlètes

Les habitués de cette compétition dans leurs disciplines respectives feront leurs retrouvailles emblématiques mais sous réserve du respect des mesures barrières contre le coronavirus. Plus de onze athlètes dont trois athlètes de la République du Congo, pour un millier de médailles à décrocher avec plus de 185 pays et les 41 sports olympiques. Ces chiffres garantissent aussi une représentation parfaitement équilibrée des sexes. Les Jeux olympiques débuteront, en effet, par la cérémonie d'ouverture le 23 juillet et se termineront le 8 août avec la cérémonie de clôture.

Six nouvelles disciplines doivent faire leur entrée au programme des JO en 2021. Il s'agit du karaté, du surf, de l'escalade, du skateboard et du baseball-softball. Au total, trente-trois sports seront représentés dans ces Jeux olympiques d'été. Sur la liste, les supporters compteront sur les sports aquatiques (natation, plongeon, water-polo, natation artistique et nage marathon), le tir à l'arc, l'athlétisme, le badminton, le baseball/softball, le basketball, la boxe, le canoë, le cyclisme, le sport équestre, l'escrime, le football, le golf, la gymnastique, le handball, le hockey, le judo, le karaté, le pentathlon moderne, l'aviron, le rugby, la voile, le tir, le skateboard, l'escalade sportive, le surf, le tennis de table, le taekwondo, le tennis, le triathlon, le volleyball, l'haltérophilie et la lutte.