Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La Fondation « Telema » lance son programme de soutien

L'ONG congolaise vient de mettre en place un programme d'appui afin de faciliter l'accès des jeunes aux services techniques et financiers pour la réalisation de leurs projets.

L'objectif de l'initiative est de créer un environnement adéquat et des mesures incitatives pour susciter auprès de la jeunesse congolaise le désir d'entreprendre et de se prendre en charge. « Les jeunes entrepreneurs retenus bénéficieront des différentes formations qui les permettront de réaliser leurs business plans et leur stratégie marketing. Outre ces aspects de formations, nous insisterons sur les connaissances et exigences du monde des affaires et sur l'éthique professionnelle », a déclaré Serge Bounda, président de la fondation.

La fondation se donne aussi pour mission de servir de facilitateur entre les porteurs de projets et les institutions financières « Contrairement à ce que pense certaines personnes la fondation ne finance pas les projets, nous mettons en contact les porteurs de projets et les banques. Nous avons déjà signé un contrat avec la Capped et nous sommes en pourparlers avec la Bsca, UBA, Banque postale et la Mucodec », a souligné Serge Bounda. « A l'issue de l'incubation, conformément à la convention signée entre ces institutions et la fondation, les porteurs de projets se rapprocheront de ces partenaires pour bénéficier des crédits qui vont de 250 mille FCFA à 5 millions. Ceci afin que tout se passe dans la transparence et l'égalité des chances », a-t-il précisé.

Sur la question de la bonne gestion du financement des projets, la fondation fait appel à l'esprit de responsabilité des porteurs de projets. Toutefois, Serge Bounda, conscient du taux élevé d'échec des jeunes dans l'entreprenariat, mise sur la méthode de décaissement « en fonction du business plan, le décaissement ne se fera pas d'un coup mais par étape. Les porteurs de projets seront accompagnés de chargé de suivi et d'évaluation pour un meilleur contrôle », a-t-il expliqué. La date limite pour postuler à ce programme est fixée au 31 juillet 2021.

Notons que la Fondation Telema œuvre pour l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs congolais. Elle envisage de faciliter le financement de cinq cents à sept cents projets par an dans les secteurs du numérique, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'ébénisterie, la menuiserie, les services, l'agroalimentaire, etc., soit trois mille emplois.