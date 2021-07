Afrique: Sommet IDA-20 - Le Cameroun salue l'initiative de Président Ouattara

Le ministre camerounais en charge de l'Economie a traduit sa gratitude au Chef de l'Etat ivoirien qui a eu l'ingénieuse idée d'organiser ce rendez-vous. Il a été reçu en audience par le premier ivoirien.

Représentant le Président de la République du Cameroun, Paul Biya, au sommet des Chefs d'Etats africains pour la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement (Ida-20), le 15 juillet, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le ministre camerounais de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, a traduit la satisfaction de son pays à Alassane Ouattara pour l'initiative.

Prenant la parole à l'une des tribunes de cet évènement qui a réuni en présentielle et par visioconférence une dizaine de Chefs d'Etats africains et leurs représentants, il s'est d'abord félicité de la parfaite fraternité entre son pays et la Côte d'Ivoire marquée un accueil chaleureux depuis l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny.

Le représentant de Paul Biya a exprimé la fierté de son pays de prendre part à cette réunion de haut niveau. « Le Cameroun est fier de faire partie de ce dynamisme en apportant aussi sa solidarité », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter que cette rencontre d'Abidjan arrive à point nommé parce qu'en 2020, c'est la toute première fois depuis un quart de siècle que l'Afrique a un taux de croissance négatif. Cela est marqué par une récession économique, des conséquences humaines et sociales en matière d'emploi, de rupture d'activité, de fermeture d'entreprises et d'écoles.

« Lorsque nous observons toutes ces conséquences surtout en matière de vulnérabilité, de fragilité, elles se sont inscrites à la hausse et les conséquences économiques ont constitué des contraintes beaucoup plus fortes sur le budget de nos pays avec des dépenses qui vont à la hausse et des recettes qui sont inscrites vers la baisse », a-t-il expliqué. Et d'exprimer toute sa reconnaissance au Président ivoirien pour l'audience au cours de laquelle il lui a traduit les civilités de son homologue camerounais, Paul Biya.

L'Ida est une institution de la Banque mondiale qui aide les pays à revenus faibles à réduire la pauvreté en accordant des prêts et faisant des dons destinés à des programmes qui peuvent stimuler la croissance économique et améliorer la vie des plus démunis.