Cote d'Ivoire: Employabilité des jeunes - "AfriCompétence" organise un symposium du 22 au 24 juillet 2021, à Abidjan

« Le futur de l'employabilité de la jeunesse en Afrique : Défis et perspectives ». C'est le thème du symposium sur l'employabilité des jeunes qu'organise « AfriCompétence » du 22 au 24 juillet 2021, à Abidjan. Cette rencontre se veut une plateforme d'échanges mais aussi une occasion de faire porter la voix des jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et donner leur ressenti sur le sujet, peut-on lire dans le communiqué de presse.

Pour la principale structure organisatrice, il s'agit là d'une étape très importante pour trouver des solutions ou même exposer les possibilités si celles-ci ne sont pas suffisamment connues. Le symposium d'Abidjan, faut-il le noter sera animée par d'éminentes personnalités avec pour Invité d'Honneur SEM Mohamed Methqal, Ambassadeur Directeur Général de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI).

Il faut noter que d'illustres intervenants vont aborder la question de l'employabilité des jeunes. Il s'agit de M. Touré Mamadou, Ministre de la jeunesse; M. Didier Drogba, la légende vivante du footballeur; M. Asalfo, Directeur de GAOU PRODUCTION, lead vocal du Groupe Magic Système; M Michel Gohou, Acteur Réalisateur et Producteur; Mamane, Acteur, Réalisateur, Producteur et Chroniqueur à RFI... Aux côtés de ces personnalités, prendront part à ce symposium des économistes et experts de renom en Afrique et à l'international.

Pour l'organisateur qu'est « AfriCompétence », cette rencontre vise à un partage d'expérience de toutes ces sommités qui proposeront des solutions concernant la question de l'employabilité en Afrique. Cette rencontre permettra-t-elle aux cadre-dirigeants d'exposer comment leur structure s'organise pour proposer des solutions innovantes à ce problème. « Cet évènement est le chemin le plus approprié, il nous semble, pour créer une évolution considérable sur la question. Et que les efforts déjà consenti soient connus et que les problèmes restants sois soient révélés afin de trouver les solutions idoines ou appropriées », estime « AfriCompétence ».

Il faut indiquer que selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, en 2019, ce sont près de 34 millions de personnes qui étaient au chômage en Afrique, dont 12,2 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Soit 6,4 millions de plus qu'en 2010 et une augmentation de près de 1,5 millions du nombre de jeunes chômeurs.

Selon cette organisation, en 2019, le taux de chômage de la région (6,8 %) était nettement supérieur à la moyenne mondiale (5 %). Ce qui signifie que le chômage est un problème majeur en Afrique. A la même année, par exemple, le taux de chômage atteignait 5,8 % pour les femmes et 5 % pour les hommes sur le continent. Avec Covid-19, la situation s'est aggravée. D'où la pertinence de la question de l'employabilité des jeunes en Afrique.