Algérie: Industrie - M. Zeghdar appelle à de nouvelles méthodes de travail pour améliorer la performance de l'administration

Alger — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a appelé les cadres du ministère à trouver de nouvelles méthodes de travail permettant d'améliorer la performance de l'administration centrale et de ses différents services locaux afin de créer un climat d'affaires serein et relancer l'investissement générateur de richesses et d'emplois, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été données lors d'une série de rencontres qu'a tenues le ministre du 10 au 15 juillet avec le personnel, les cadres et les responsables des différentes directions et structures centrales du ministère en vue de prendre connaissance des divers dossiers et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de leurs missions ainsi que l'évaluation de la situation du secteur, précise la même source.

Le ministre a appelé à ce propos le personnel et tous les cadres du ministère à conjuguer les efforts pour mettre en oeuvre les réformes tracées et remédier aux lacunes et aux insuffisances enregistrées".

Il a par ailleurs souligné la nécessité de la numérisation de tous les mécanismes de fonctionnement du ministère et de généraliser en urgence l'usage des technologies de l'information et de la communications modernes pour une gestion transparente et intègre des dossiers d'investissements publics et privés".

Au terme de ces réunions, M. Zeghdar a donné des instructions et des orientations pour assurer la bonne marche du secteur et garantir la célérité et la rigueur dans le traitement des dossiers".

Selon la même source, il sera procédé à l'installation d'un groupe de travail pour examiner les propositions soumisses par les cadres du ministère afin d'actualiser et d'enrichir les grandes lignes du plan d'action du secteur dans le cadre du plan d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre du programme du Président de la République.