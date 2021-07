Algérie: Natation / Championnat national Open - La "crise financière" pénalise les nageurs du GSP

Alger — Le forfait du GS Pétroliers au championnat national Open d'été de natation (11-16 juillet à Alger) est dû à un "problème financier", a indiqué le manager de la section-natation de ce club, déplorant de surcroît le refus de la Fédération algérienne (FAN) d'autoriser les nageurs internationaux du GSP à prendre part, hors concours, à cette compétition.

"Les raisons de la non participation de notre club à ce championnat sont les mêmes qui ont contraint, précédemment, les autres sections du GSP, à l'image du handball et du basket-ball, à déclarer forfait. Il s'agit de la crise financière dont souffre le club depuis janvier 2021", a fait savoir Rachid Lourari à l'APS, indiquant que le club de natation du GSP renferme la majorité des nageurs de l'élite nationale évoluant à l'étranger, d'où les difficultés de prendre en charge leurs frais de déplacement, les tests anti-Covid et autres dépenses.

Un groupe de techniciens des petites catégories du club algérois s'est montré exaspéré de cette situation, après déjà un arrêt de la compétition locale durant dix-huit mois en raison du Covid-19.

Rachid Lourari a souligné que son club a adressé une correspondance dans laquelle il a informé la FAN de son retrait de la compétition, tout en sollicitant la participation de ses nageurs internationaux hors concours, c'est-à-dire sans prendre en considération les médailles obtenues en cas de victoire.

Le manager du GSP a fait montre de son mécontentement de la réponse négative de la FAN en déclarant : "C'est vrai qu'il est interdit à chaque nageur qui dispose d'une licence avec son club, de participer à ce championnat hors concours, mais l'article 94 des règlements généraux stipule que la Fédération peut ne pas appliquer cette règle afin de permettre aux nageurs internationaux d'y prendre part hors concours".

Et de conclure: "Sincèrement, je suis très déçu de cette décision de la FAN, qui interdit aux nageurs ayant entamé leur préparation depuis le mois d'octobre dernier, d'être présents à ce championnat. L'objectif était de les encourager et non de décrocher des titres".

Ce championnat national est une étape qualificative pour les Mondiaux en petit bassin (25 m) prévus en décembre prochain à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) ainsi qu'aux Mondiaux en grand bassin (50 m) programmés en mai 2022 à Fukuoka (Japon).

La FAN dit "appliquer le règlement"

De son côté, le président de la Fédération algérienne de la discipline, Mohamed Hakim Boughadou, a déploré l'absence des nageurs du GSP à cette compétition et s'est interrogé sur le rôle des dirigeants dans la gestion de la carrière d'un grand nombre de nageurs qui représentent le futur du sport national.

"Nous avons reçu un courrier du GSP annonçant le forfait de ses nageurs pour l'Open, ce qui m'a beaucoup attristé vu le niveau de ses athlètes et

les traditions de ce club. J'espère que les dirigeants de ce club vont assumer leurs responsabilités, car c'est l'avenir des nageurs qui est en jeu", a-t-il déclaré.

Boughadou a indiqué que son instance avait appliqué la réglementation en vigueur, précisant que l'engagement des nageurs du GSP hors concours aurait été "injuste" envers les autres clubs.

"Les règlements sont clairs, nous pouvons délivrer des dérogations pour les internationaux sur demande de la Direction technique nationale ou de l'entraîneur en chef de la sélection nationale. La demande doit, par la suite, être approuvée par le Bureau fédéral", a-t-il expliqué.

Pour le volet technique, Boughadou a estimé que l'absence des nageurs de la sélection nationale évoluant à l'étranger et ceux du GSP, a influencé négativement sur le niveau de la compétition qui, traditionnellement, est marquée par une rude concurrence.

"Je lance un appel à la sagesse aux dirigeants de Sonatrach, du GSP et du MC Alger pour régler cette situation qui impacte négativement l'avenir des athlètes de plusieurs disciplines", a-t-il conclu.