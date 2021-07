Algérie: Le pays condamne le soutien d'une représentation diplomatique marocaine à un prétendu "droit à l'autodétermination du peuple kabyle"

Alger — Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a condamné "énergiquement", dans une déclaration vendredi, "une dérive particulièrement dangereuse" de la représentation diplomatique marocaine à New York, qui a distribué, récemment, au pays membres du Mouvement des Non-Alignés une note officielle dont laquelle le Maroc soutient publiquement et explicitement un prétendu "droit à l'autodétermination du peuple kabyle".

Voici le texte intégral de la déclaration.

"La représentation diplomatique marocaine à New York a fait distribuer à tous les pays membres du Mouvement des Non-Alignés une note officielle dont le contenu consacre formellement l'engagement du Royaume du Maroc dans une campagne hostile à l'Algérie, à travers un soutien public et explicite à un prétendu +droit à l'autodétermination du peuple kabyle+ qui, selon ladite note, subirait +la plus longue occupation étrangère+. Cette double assertion vaut reconnaissance de culpabilité en ce qui concerne le soutien marocain multiforme actuellement accordé à un groupe terroriste connu, comme cela a été le cas du soutien aux groupes terroristes qui ont ensanglanté l'Algérie durant la +décennie noire+.