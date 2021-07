Algérie: Foot / Ligue 1 (32e journée) - L'ESS veut relever la tête, le CRB en conquérant à Tlemcen

Alger — Le CR Belouizdad et l'ES Sétif, co-leaders du championnat de Ligue 1 de football, défieront respectivement en déplacement le premier relégable, le WA Tlemcen et à domicile la JS Saoura, à l'occasion de la 32e journée prévue samedi et dimanche.

Sèchement battue à Oran (4-0), l'Entente (60 pts) aura fort à faire lors de la réception de la JS Saoura (3e, 57 pts), dans un véritable choc du haut du classement.

Incapable de s'imposer lors de ses trois derniers matchs, l'ESS n'aura plus droit à l'erreur dans la course au titre, d'autant que son concurrent direct, le CRB, est en train d'impressionner, ce qui lui a permis de revenir à hauteur des Sétifiens lors de la précédente journée, à la faveur de son succès à domicile face à l'ASO Chlef (2-1).

Meilleure équipe en dehors de ses bases (29 points pris sur 48 possibles, ndlr), le Chabab tentera de préserver sa dynamique et se rapprocher davantage d'un deuxième titre de champion de rang.

Le MC Oran (4e, 53 pts), auteur d'une retentissante victoire face à l'ESS, sera en appel à Biskra pour défier l'USB (11e, 37 pts), dans un match opposant deux équipes aux objectifs diamétralement opposés.

L'USB, "miraculée" lors de son dernier match en déplacement face au CS Constantine, parvenant à égaliser dans le temps additionnel (1-1), devra impérativement l'emporter pour s'éloigner de la zone de turbulences et se mettre à l'abri.

Lutte acharnée pour le maintien

Les deux clubs de la capitale, l'USM Alger (5e, 50 pts) et le MC Alger (6e, 49 pts), qui se sont neutralisés mardi dans le "big derby" algérois (2-2), défieront en déplacement respectivement l'AS Aïn M'lila (11e, 37 pts) et l'ASO Chlef (13e, 35 pts), avec l'intention de revenir avec de bons résultats, de quoi leur permettre de préserver leurs chances de terminer sur le podium.

Si l'USMA voyage relativement bien ces dernières journées, le MCA est appelé à relever la tête à l'extérieur et éviter une quatrième défaite de rang en dehors de ses bases.

Au stade du 20-Août-1955 d'Alger, l'Olympique Médéa (7e, 48 pts) sera certainement mise à rude épreuve par le NA Husseïn-Dey (16e, 33 pts), qui semble retrouver des couleurs, en alignant mercredi à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-1) un troisième match sans défaite.

A l'Est du pays, le CS Constantine (8e, 47 pts), accroché chez lui par l'USB, croisera le fer avec le finaliste malheureux de la Coupe de la Confédération, la JS Kabylie (9e, 46 pts), dans un match qui s'annonce âprement disputé de part et d'autre.

En bas de classement, trois rencontres mettront aux prises des équipes menacées par le spectre de la relégation : JSM Skikda (20e, 17 pts) - RC Relizane (13e, 35 pts), NC Magra (15e, 34 pts) - CA Bordj Bou Arréridj (19e, 21 pts) et Paradou AC (10e, 41 pts) - USM Bel-Abbès (18e, 27 pts).

A l'exception du PAC qui reste loin de la zone rouge, les autres formations vont livrer une bataille acharnée, dans l'objectif de grignoter de précieux points pour le maintien. Le CABBA et la JSMS, qui ferment la marche, ont sérieusement hypothéqué leurs chances de rester parmi l'élite.