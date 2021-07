Ile Maurice: Le haut-commissaire britannique Allan fait ses adieux au Président Roopun

communiqué de presse

Le haut commissaire britannique et le Doyen du Corps Diplomatique, M. Keith Rennie Allan, a fait une visite d'adieu, aujourd'hui, au Président de la République de Maurice, M. Prithvirajsing Roopun, à la State House, à Réduit.

Dans une déclaration faite à l'issue de la rencontre, le haut commissaire britannique sortant a souligné qu'il a passé quatre années merveilleuses à Maurice et qu'il a eu la chance de servir, ces derniers mois, en tant que Doyen du corps diplomatique. M. Allan a rappelé qu'il a été le plus ancien Haut Commissaire britannique à servir à Maurice et que cela a été un grand honneur pour lui.

Les discussions avec le Président de la République de Maurice, a-t-il indiqué, ont porté sur certains des défis posés par la pandémie de la COVID-19 ainsi que sur la manière d'étendre la coopération entre les deux pays dans des domaines importants tels que le commerce et l'investissement.

Le haut commissaire britannique a souligné que l'éducation était un autre sujet abordé lors de la réunion, notamment le nombre de partenariats avec des universités britanniques à Maurice, comme l'Université Middlesex, et les possibilités pour les étudiants mauriciens d'aller étudier au Royaume-Uni.

Il s'est passé beaucoup de choses au cours des quatre dernières années, a-t-il déclaré. 'Je suis vraiment triste de partir, mais la vie d'un diplomate implique que, tous les trois ou quatre ans, nous fassions nos bagages et partions ailleurs. C'est ce que je vais faire très bientôt, dans quelques jours, et je vais aussi ramener de merveilleux souvenirs de Maurice', a-t-il dit.

Le haut-commissaire britannique Allan a souligné qu'il gardera toujours une place spéciale dans son cœur pour Maurice et ses habitants et qu'il aura peut-être un jour l'occasion d'y revenir. 'Moi-même et ma famille avons beaucoup apprécié l'amitié, l'accueil et l'hospitalité de tous à Maurice', a-t-il conclu.