Congo-Kinshasa: Le PNUD et Rose Mutombo signent un projet de lutte contre la corruption

La lutte contre la corruption est devenue l'une des priorités du gouvernement Sama Lukongo. Pour ce faire, la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont signé le jeudi 15 juillet 2021, à Kinshasa, un projet d'appui à la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de vice-ministre à la Justice ; du Président de la Cour Constitutionnelle et du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ; du Procureur Général près la Cour de Cassation, Bâtonnier national ; du Coordonnateur de l'Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption ; des Ambassadeurs et Chefs des Missions Diplomatiques accrédités à Kinshasa.

Laurent Rudasingwa, parlant au nom du Représentant du PNUD en RDC a remercié particulièrement la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice pour son leadership et sa collaboration.

Pour réaliser ce projet, le PNUD montre que son financement s'étale sur 4 ans, 2021-2024 avec un budget de 10.053.837 dollars américains. Un peu plus de la moitié de cette sommes est disponible et près de 6.000.000 de dollars américains à mobiliser. Ce Projet contribuera en outre, à l'évaluation et au renforcement des capacités des acteurs étatiques.

Pour sa part, Rose Mutombo a commencé par saluer l'assistance venue suivre cette cérémonie consacrée à la signature du Projet d'Appui à la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo. Une présence qui selon elle, prouve à suffisance, l'intérêt que chacun des participants porte à la lutte contre la corruption qui un fléau qui ronge l'humanité toute entière.

«A cette occasion, j'aimerais rappeler que si hier, chaque Etat luttait contre la corruption à travers sa législation nationale, désormais cette lutte est devenue l'affaire de toute la Communauté internationale. C'est ainsi, que préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption et la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice, en compromettant le développement durable et l'Etat de droit, les Etats membres des Nations Unies ont adopté en date du 31 octobre 2003, la Convention contre la corruption », a-t-elle fait savoir.

Etant membre de ladite convention depuis le 23 septembre 2010, en vertu de la loi n°06/014 du 12 juin 2006 qui l'a autorisée, la RDC aux termes de l'article 65 de ladite Convention, chaque Etat est appelé à prendre des mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l'exécution de ses obligations découlant de cet instrument juridique international.

«La corruption étant un des actes criminels les plus perpétrés et non réprimés au point d'être érigé en un système, son éradication doit partir d'une volonté politique clairement affirmée et doit impliquer tous les niveaux de la hiérarchie du pays. C'est ainsi que Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait, lors de son investiture, annoncé à la face du monde, devant le peuple congolais, son engagement ferme de renforcer la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo et ce, en appelant tout le personnel de l'appareil judiciaire du pays, spécialement les Magistrats qui doivent, en toutes circonstances, rendre une justice juste et équitable sans nullement céder à la tentation de la corruption », a insisté Rose Mutombo dans son discours devant ses hôtes.

Il faut rappeler que cette cérémonie est une étape clé et symbolique qui fait suite à la réponse positive du PNUD d'appuyer le gouvernement de la RDC dans ses efforts de lutte contre la corruption d'une part et la bonne collaboration entre les experts du PNUD et du Ministère de la Justice dans la conception et la finalisation des documents qui ont été signés. Il y a cependant lieu de préciser que la réduction sensible et durable de la corruption demeure, sans aucun doute, l'un de plus redoutables défis, de nouvelles autorités de la RDC dans l'optique d'assoir une bonne gouvernance, une croissance économique durable et inclusive, la consolidation de la paix et un développement durable du pays.