Guinée: Urgent - Des cadres de l'UFDG libérés

El hadj Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé et Abdoulaye Bah bénéficient d'une liberté conditionnelle. La nouvelle est tombée dans la soirée de ce vendredi 16 juillet et pourrait constituer un ouf de soulagement pour les militants de l'UFDG et son président mais aussi et surtout pour les familles des 4 opposants concernés par cette mesure du gouvernement.

Pendant ce temps, Kéamou Bogola Haba, allié de l'UFDG et membre de l'ANAD à été lui placé sous mandat de dépôt et transféré à la maison centrale de Coronthie à Conakry. Il avait été arrêté le 14 juillet peu après la signature de la charte politique de l'ANAD, en compagnie de Thierno Yaya Diallo, un autre acteur de la nouvelle coalition de l'opposition. Ce dernier est reparti libre quelques heures plus tard.

Nous y reviendrons