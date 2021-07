Afrique de l'Ouest: Bourse - La BRVM de nouveau en zone rouge en fin de semaine

Apres l'embellie notée mercredi 14 juillet et jeudi 15 juillet 2021, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est de nouveau en zone rouge à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 16 juillet 2021.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi enregistré une baisse de 0, 37% à 130.19 points contre 130,67 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a perdu 0,24% à 161,52points contre 161,91 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 844,868 millions FCFA contre 8,228 milliards FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a, de son cote enregistré une baisse de 11,805 milliards FCFA à 4860,788 milliards FCFA contre 4 872,593 milliards FCFA la veille. Celle des obligations est restée stationnaire à 6775,188 milliards FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Safca Cote d'Ivoire (plus 7,20% à 670 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 6,90% à 3 875 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 6,16% à 3 100 FCFA), Total Sénégal (plus 4,59% à 1 935 FCFA) et Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 4,59% à 570 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SOGB Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 3 600 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 4,20% à 5 365 FCFA), BOA Burkina (moins 4,19% à 4 000 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,60% à 3 750 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,03% à 960 FCFA).