Algérie: Jeux olympiques 2020 - Départ du premier contingent algérien pour Tokyo

Alger — Le premier contingent des athlètes algériens, qualifiés pour les Jeux olympiques Tokyo-2020, reportés à 2021(23 juillet - 8 août), s'est envolé vendredi après midi pour la capitale japonaise.

Douze (12) athlètes, représentant six disciplines : Aviron, Judo, Tennis de table, Escrime, Tir sportif, et Voile, forment ce premier contingent, alors que deux autres départs, depuis Alger, sont programmés les 23 et 26 juillet.

Les disciplines de l'athlétisme, de la boxe et de la lutte, avec huit athlètes chacune, sont les plus représentatives. Viennent ensuite l'escrime avec quatre athlètes, la natation (3), l'aviron (2), le cyclisme (2), le judo (2) et la voile (2).

Le reste du contingent algérien est représenté par le canoë kayak (1 athlète), l'haltérophilie (1), le karaté (1), le tennis de table (1) et le Tir sportif (1).