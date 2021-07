Ile Maurice: Presse Sud-Africaine - La South African Airways doit plus de Rs 5 Mds à Air Mauritius

1,8 milliard de rands, soit plus de Rs 5 milliards. C'est le montant que doit la South African Airways (SAA) à Air Mauritius (MK), à en croire Independent Online, plus connu comme IOL, l'un des principaux sites Web d'actualités et d'informations d'Afrique du Sud dans un article intitulé «SAA hoping to pay its creditors R26bn by 2023», publié jeudi.

Les deux séquestres de la SAA, Siviwe Dongwana et Bongani Nkasana, ont en effet remis cette semaine sa liste actuelle de créanciers avec le solde de leurs créances dues à la fin juin. Il est prévu que le transporteur en difficulté commence à rembourser les quelque 26 milliards de rands qu'il doit à ses créanciers le mois prochain.

MK figure sur cette liste. La compagnie aérienne nationale avait, rappelons-le, sous-loué deux A350 à une SAA déjà en difficulté financière fin 2019. Ces aéronefs avaient décollé de Toulouse où est basé l'avionneur Airbus pour rejoindre directement Johannesburg. L'année dernière, la SAA, dont la santé financière s'est empirée depuis, a retourné les deux appareils à MK.

Selon l'article d'IOL, les plus gros créanciers de la SAA sont Air Castle, à qui elle doit plus de 7,1 milliards de rands ; Metal2017-1 Leasing XV 2,3 milliards de rands ; GE Capital Aviation Funding environ 2,2 milliards de rands ; Oriental Leasing 7 Company R2 milliards ; Avolon Aerospace et Air Mauritius près de 1,8 milliard de rands chacune ; et 1,7 milliard de rands à Robert Watson. Elle doit aussi 945 millions de rands à Hannan Airlines Holdings ; 882 millions de rands à TC Skyward Aviation ; plus de 790 millions de rands à Comair ; environ 688 millions de rands à CDB Aviation ; plus de 467 millions de rands à Celestial Aviation Wilmington Trust ; SP Services 417 millions de rands ; et Rolls Royce Leasing 171,5 millions de rands.

Dongwana et Nkasana ont déclaré aux créanciers que, comme le prévoit le plan de sauvetage adopté, ils recevront le premier des trois «dividend payments» par rapport à leurs créances d'ici le 31 août. Les créanciers ont également été invités à examiner et à confirmer le montant de leurs créances respectives, ou à fournir aux séquestres des détails y relatives.

En tout cas, à MK, les Rs 5 Mds que doit la SAA au transporteur national fait bondir. «Si on ajoute environ un milliard de roupies dépensées pour la modernisation de l'intérieur des A340 et A330, la décision irresponsable concernant l'acquisition des A330 neo alors que MK ne pouvait même pas payer les deux A350, l'absence de garantie de performance d'Airbus qui fait que nos capacités cargo sont réduites sur les vols de plus de 10 heures, les milliards de roupies jetées par la fenêtre en Chine, il y a de quoi s'interroger sur une négligence financière colossale des directeurs», fustige-t-on au sein du personnel de MK.