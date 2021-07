Cote d'Ivoire: Jean-Philippe Krasso veut jouer chez les A

Née en France, Jean-Philippe Krasso a un faible pour la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. C'est ce qui explique son choix de jouer pour les Eléphants depuis 2017. Désormais, il vise l'équipe A après avoir évolué avec les jeunes.

Joueur de l'AS Saint-Etienne, Krasso peine pour le moment à convaincre réellement avec les Verts. Prêté à Le Mans la saison dernière, club avec lequel il a marqué 5 buts en 14 matchs, l'attaquant se dit prêt à bousculer la hiérarchie pour se faire une place au sein de l'effectif de Claude Puel.

Mais les ambitions de Jean-Philippe Krasso ne s'arrêtent pas à son club. Le joueur de 23 ans, qui a joué le tournoi de Toulon avec l'équipe des jeunes de la Côte d'Ivoire, s'en souvient, agréablement.

« Au départ, je ne devais pas y participer. Suite à un problème d'ordre administratif avec certains joueurs, j'ai été appelé. Ils m'ont demandé si je voulais le faire. Je n'ai pas hésité. Je marque un but et je donne une passe décisive pendant les poules. En demi-finale, on tombe sur la République Tchèque et je mets le but qui nous donne la victoire. Ensuite, on perd aux penalties contre l'Angleterre après un match qui s'est fini à un partout. On avait une super équipe, sur le terrain comme en dehors », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport-Ivoire.

Désormais, Jean-Philippe Krasso rêve plus grand pour sa carrière internationale. Il veut évoluer avec l'équipe A.

« Oui, c'est clair. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. C'est mon pays d'origine. Mes parents seraient super fiers de me voir porter ce maillot orange. J'ai déjà joué avec les jeunes, j'aimerais bien jouer avec les A. Mais pour ça, il faut encore travailler. C'est un objectif qui reste dans un coin de ma tête », a-t-il fait savoir.

En attendant, l'attaquant doit se battre pour se faire une place dans l'effectif clé de l'ASSE. S'il arrive à s'imposer chez les Verts, intégrer l'équipe A de la Côte d'Ivoire lui sera plus facile.