Madagascar: Renaissance de l'agence Anta

L'agence Anta est aujourd'hui de retour. Cette renaissance d'une agence qui a traversé plusieurs républiques réveille la nostalgie de tous ceux qui ont connu la glorieuse époque des dépêches officielles qu'elle émettait.

Elle ne pouvait pas se comparer à ses consoeurs étrangères comme la Pravda ou les autres agences d'Etat de sopar à l'époque. Elle a périclité faute de moyens jusqu'à disparaître. Aujourd'hui, le ministère de la Culture et de l'Information lui redonne une nouvelle vie et lui assigne la mission de diffuser des informations portant le blanc seing du ministère et censées ne pas travestir les faits.

Renaissance de l'agence Anta

« Les informations distillées par l'agence Anta sont les seules qui peuvent être prises en compte ». C'est en substance ce qu'a dit la ministre de la Culture et de la Communication lors de l'inauguration des locaux de l'agence hier. Le pouvoir a certainement été autant agacé par les articles de presse parus ces derniers temps que par l'activisme de certains internautes ne présentant pas les autorités sous leur meilleur jour.

On a l'impression d'une reprise en main de l'information officielle car on a appris à cette occasion que les informations recueillies auprès des services de communication des ministères pouvaient ne pas être fiables. La liberté de ton de certains confrères qui ont égratigné les dirigeants a été peu appréciée par la ministre qui, sans le dire expressément, pense à de la désinformation.

Les propos semblent mesurés, mais on peut penser à une reprise en main de la communication faite autour du gouvernement. Dorénavant, les communicants du ministère ne laisseront rien passer et contrediront les informations qu'ils considèrent comme erronées. Pour le moment, on ne peut que saluer la création de cette agence de presse qui permettra aux journalistes de disposer de nouvelles officielles, mais qui ne devrait pas les dispenser de faire leur propre investigation.