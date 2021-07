Madagascar: Nature - Gerald Durrell, l'Alaotra et les primates

L'Hapalemur Alaotrensis, espèce endémique de l'Alaotra au centre des actions de Durrell Wildlife Conservation Trust.

La fascination des Occidentaux pour la nature malgache reste intacte, la preuve avec le projet de Durrell Wildlife Conservation Trust dans l'Alaotra, sous le sceau de l'écrivain Gerald Durrell.

Du livre à la nature, l'écrivain Gerald Durrell a inspiré la célèbre série britannique «The Durrells », un succès planétaire, mais également, il livre un combat pour la préservation des primates menacés à Madagascar. Actuellement, la fondation Durrell Wildlife Conservation Trust déploie des drones pour stopper le braconnage de lémuriens en voie de disparition. La zone cible est le Lac Alaotra. Et le travail se fera en collaboration avec la société américaine Plymouth Rock Technologies.

Des tests de vol des drones ont déjà été effectués en 2020, jusqu'à l'utilisation de caméras à vision nocturne, pour détecter toute intrusion humaine, tout comme pour localiser la cachette de ces petites bêtes. Outre la protection de cette espèce, le projet consiste aussi à faire le décompte de la population des primates. Une autre société est partie prenante dans cette démarche dans l'Alaotra, la société est basée en Angleterre : Conservation AI.

Gerald Durrell a consacré son talent d'écrivain, dont le ton humoristique a conquis des millions de lecteurs, à écrire 11 livres sur la nature. Dont, « Le Aye-Aye et moi » (1992), où il essaie de ramener des lémuriens dans son zoo de Jersey. Illégal ou non, la question se pose. Quant à la série « The Durrells », elle a été diffusée en France, en Angleterre et aux Etats-Unis vers la moitié des années 2010. Les producteurs se sont donc inspirés de la vie de famille des Durrells et leur passion pour la nature mises en écrit dans la « Trilogie de Corfou » de Gerald Durrell. Rien qu'en Angleterre, la série a été suivie par plus de 6,5 millions de personnes. Pour le moment, la saison 4 serait en gestation.