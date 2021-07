Madagascar: Université de Toliara - Grève illimitée du SECES

La branche tuléaroise du Syndicat des Enseignants-chercheurs et des Chercheurs-enseignants affirme vouloir maintenir sa « grève générale et illimitée ». Le syndicat a annoncé un « gel de toutes les activités pédagogiques : cours, examens, délivrance des notes et tenue des soutenances jusqu'à nouvel ordre ».

Une décision a été prise après la réunion d'hier et motivée par « dix revendications » adressées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. « On attend la prise de responsabilité du ministère dans la résolution des problématiques qui minent l'université de Toliara. Jusqu'ici, la reconstruction du logement de l'enseignant incendié durant la récente manifestation estudiantine n'a pas encore commencé », s'insurge Rabialahy Felix, président du SECES Toliara.

Et lui de développer que « la solution avancée par le staff technique du ministère,venu sur place, à l'endroit des propriétaires du logement incendié, ne convient pas aux enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de Toliara ». Ladite solution « consiste à louer une maison pour ces personnes et à leur fournir ce dont ils ont besoin ». Face à cela, le syndicat « attend plus de responsabilité de la part du gouvernement ».

Car selon Rabialy Felix « l'origine des problématiques de l'université n'est autre que le gouvernement. Si les bourses d'études ont été payées à temps, l'incendie n'aurait pas eu lieu ». Profitant de l'entretien téléphonique, Rabialy Felix conclut que « cela fait que nous suggérons à la ministre actuelle de prendre ses responsabilités face aux problématiques des universités mais l'on attend toujours ». Toutes les activités pédagogiques sont suspendues auprès de l'université de Toliara, une grève qui arrive au mauvais (ou au bon c'est selon) moment compte tenu de l'approche du baccalauréat.