Madagascar: Raid de l'Isalo - La veillée d'armes commence

La petite ville de Ranohira retrouve le sourire. Son raid de l'Isalo de ce matin a pu réunir une bonne centaine de participants issus des quatre coins de l'île. Une très bonne nouvelle pour l'organisateur Jean Marie D'aval qui n'attendait pas tant de monde.

La participation de deux Américains donnait d'ailleurs sa touche internationale à ce raid de l'Isalo très apprécié au point de faire venir des raiders de Diego, de Fianarantsoa, de Tana et de Toliara. Un beau pari déjà gagné par une organisation qui bénéficie d'un soutien tous azimuts et notamment d'Orange Madagascar, Eau Vive et des hôtels du coin dont le Jardin du Roi, le Relais de la Reine et ce petit coin douillet du Leader Lodge de l'Isalo, qui entendait se mêler à la fête.

Car c'en est une pour une ville qui vit essentiellement du tourisme et qui subit les impacts des restrictions sanitaires. Heureusement et le temps d'un week-end, Ranohira revit. L'objectif de ce raid d'Isalo étant de viser des partenaires tels Madagascar National Park, la MDA et tous ceux qui gravitent autour avec Fita Production, Diégo Concept et Diégo Sport Aventure de l'ancien athlète Gilbert Rakotonirina.

Et la liste est encore longue car les opérateurs de Ranohira ont tenu à apporter leur part de seau au moulin. Et c'est tant mieux pour cet événement qui entend se frayer une place au soleil malgré la Covid-19.