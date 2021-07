Afrique: Innovation - La durabilité soutenue à l'Africa Frontiers of Innovation de Canon

Les retombées positives de la stratégie de durabilité sur les affaires et sur l'environnement sont justifiées, selon les participants à la série d'événements organisée par Canon.

Ces sessions Africa Frontiers of Innovation regroupent les personnalités les plus brillantes, sollicitées à proposer des solutions innovantes, dans le cadre d'un séminaire mensuel, animé par la présentatrice de radio kényane primée, Victoria Rubidari. Au mois de juin, le panel d'experts était composé d'Arnolda Shiundu, responsable de la durabilité et de l'engagement communautaire chez Kenya Breweries Limited (DIAGEO) ; Charles Ojei, directeur d'HYBR, un cabinet panafricain de conseil en impact social, et Andy Tomkins, responsable de la durabilité chez Canon EMEA.

Pour les participants, les risques mondiaux du Forum économique mondial, les cinq plus grands dangers qui menacent la planète sont des risques environnementaux. Il s'agit notamment des événements météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles, du changement climatique, des dommages causés par l'homme à l'environnement et de l'importante perte de biodiversité qui entraîne la destruction des écosystèmes. Si rien n'est fait, des crises économiques et politiques sont à prévoir.

Paradoxalement, les activités dans les pays d'Afrique sont celles qui contribuent le moins au changement climatique, pourtant, ces pays sont les plus vulnérables aux effets de ce changement. « Aujourd'hui, les entreprises et la société sont dans le même bateau. Elles sont interdépendantes. Agir de manière responsable est bon pour les entreprises et elles doivent être à l'avant-garde de cette action », a déclaré le directeur d'HYBR.

Durabilité. Selon les présentations faites par les experts, les entreprises qui intègrent le développement durable dans leur stratégie globale et leurs activités clés sont plus prospères. Un rapport de Deloitte soutient également que 59% des entreprises ayant réalisé une telle intégration constatent une croissance de leurs revenus, mais aussi une résilience renforcée des chaînes d'approvisionnement, une efficacité accrue, une meilleure interaction avec les parties prenantes, et une amélioration des performances financières.

« La philosophie d'entreprise de Canon est fondée sur le kyosei - terme japonais signifiant vivre et travailler ensemble pour le bien commun. Ce principe sous-tend notre vision de la durabilité et tout ce que nous faisons en tant qu'entreprise. Nous croyons fermement aux avantages que Canon, ses collaborateurs, ses produits et ses services apportent à nos clients et à la société dans son ensemble. La garantie que nous continuerons à diffuser ces retombées positives est une part essentielle de notre vision », a déclaré Andy Tomkins, responsable de durabilité chez Canon.