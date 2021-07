Madagascar: Andry Rajoelina - Retour au pays sur fond de remaniement

Le président de la République va renouer avec les réalités du pays dès l'atterrissage à Ivato de l'avion de la compagnie Black Eagle Havacilik - représentée à Madagascar par Trans Ocean Airways (TOA).

Après avoir participé à une rencontre internationale à Abidjan, le chef de l'État va être confronté aux affaires nationales, notamment au niveau du microcosme politique qui continue d'être plus ou moins secoué par la vraie fausse réunion tenue chez le député Naivo Raholdina. « 28 députés IRD se sont effectivement réunis chez moi pour discuter de l'attitude et des propos désobligeants de certains ministres dont celui en charge de la Justice lors du face-à-face avec l'Assemblée nationale », confirme l'élu du Vème Arrondissement.

« Je suis MAPAR depuis 2009 et IRD actuellement. Je ne vais pas réunir des élus de l'opposition », déclare-t-il. Démentant ainsi le message circulant sous le manteau qui débute par HVRC (Honneur Vous Rendre Compte) à propos d'une « réunion de députés au bureau Fanantenana V (FAFI V Naivo Raholdina) avec 86 participants, dont 70 élus IRD, 10 TIM, 6 GPR ». Naivo Raholdina fait remarquer que « le nom de Rossy figure aussi parmi les participants alors que le député IRD élu dans le IVe Arrondissement ne se trouvait pas à Tana ce jour-là ».

Manœuvre interne. Cité dans le message comme étant parmi les présents, le député Brunelle Razafintsiandraofa répond qu'il ne sait même pas où habite Naivo Raholdina. « Je ne suis pas du genre à me cacher. J'assume la responsabilité de mes actes si je les ai faits », explique-t-il. « Chaque fois qu'il est question de remaniement, on fait tout pour me brûler dans l'objectif inavoué d'empêcher mon retour éventuel au sein du gouvernement », fait-il remarquer. À son avis, il s'agit d'une manœuvre interne au sein même du pouvoir.

Mettre la pression. Le député Nicolas Randrianasolo s'inscrit aussi en faux contre le message qui le met nommément en cause. « Ce n'est pas vrai. Je ne me suis pas réuni avec des députés IRD. C'est une manière de mettre la pression dans la perspective d'un remaniement qui ne m'intéresse d'ailleurs pas. Peu m'importe qu'on change ou pas le gouvernement. Moi, je fais mon travail de député, c'est tout ».

Ultimatum de 72 h. Roland Ratsiraka dément également avoir participé à cette réunion où il aurait été question de « la nécessité de remanier le gouvernement à 80% ». Le message va jusqu'à faire état d'un « ultimatum de 72 heures pour le remaniement sinon les députés mettront en branle la procédure de motion de censure puisque le quorum est atteint ».

Motion de censure. Reprenant son « kabary » lors de la distribution de titres fonciers au théâtre de verdure d'Analamahitsy, Naivo Raholdina réaffirme qu'il a fait une collecte de signatures pour démettre le ministre de la Justice. Non sans reconnaître que « la Constitution ne prévoit pas de motion de censure partielle contre certains membres du gouvernement ». Comme recours, il en appelle au Premier ministre et demande à être reçu par le président de la République.

Ce dernier va-t-il donner suite à la demande du député IRD du Vème Arrondissement ? Et dont le nom revient deux fois dans le compte-rendu qualifié de « désinformation » ou de « fake » par les services de renseignement, même s'il débute par la formule habituelle HVRC et se termine par FIN. En tout cas, la question du remaniement n'est pas près de prendre fin avec le retour du président de la République qui pourrait le faire d'ici deux semaines, ou pourquoi pas le 19 juillet qui serait plus symbolique, marquant ainsi la date exacte de ses deux ans et demi de mandat. Reste à savoir si celui qui nomme et élimine les ministres va faire les choses à moitié.