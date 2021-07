Madagascar: Grains secs - Principaux produits exportés par Boeny vers l'Union européenne

Toutes les parties prenantes œuvrant dans cette filière ont émis des résolutions pour pouvoir se conformer à ces nouvelles dispositions européennes.

La région Boeny a une forte potentialité en matière de production de grains secs dont entre autres, les black eyes. Ce sont d'ailleurs les principaux produits exportés vers l'Union européenne. Mais les exportateurs ont été confrontés à différents problèmes ces derniers temps en raison du non-respect des nouvelles réglementations européennes qui régissent depuis fin 2019 les conditions d'accès à ce marché en matière phytosanitaire, sanitaire ainsi que pour l'agriculture biologique.

Ainsi, pour éviter les éventuels refoulements des produits d'exportation de cette région, le programme RINDRA financé par l'Union européenne, a organisé en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, un atelier d'information des exportateurs et des producteurs de produits végétaux sur ces nouvelles règlementations européennes à Mahajanga.

Résolutions prises. Toutes les parties prenantes œuvrant dans la filière grains secs, y ont participé activement. On peut citer, notamment, des représentants de la Plateforme de la filière grains secs, des groupements, des producteurs et des sociétés exportatrices de ce produit agricole. Des représentants des services déconcentrés concernés et les autorités locales, sans oublier les élus de la région Boeny, y ont également été présents.

En concertation avec le ministère de tutelle, l'Union européenne à travers les programmes et organismes sous tutelle de ce département qu'elle finance dans la région Boeny, facilitera autant que possible la mise en œuvre des résolutions prises durant l'atelier. Ce qui permettra à Madagascar de se conformer au mieux aux nouvelles dispositions internationales en matière sanitaire et phytosanitaire.