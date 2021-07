Madagascar: Secteur minier - Retour progressif à la vitesse de croisière pour Ambatovy

Le nickel d'Ambatovy se place au rang de premier produit d'exportation de Madagascar et apporte chaque année des millions de dollars de recettes en devises

Le secteur minier retrouve actuellement son dynamisme, mais la tentative gouvernementale d'augmenter les taux des taxes et redevances minières provoquent l'inquiétude des professionnels et de la société civile.

Bonne nouvelle pour le secteur minier malgache. Les grandes industries minières reprennent peu à peu.

Cours normal. C'est le cas notamment d'Ambatovy qui retrouve progressivement sa vitesse de croisière. Après le redémarrage et l'entretien des matériels, la production de nickel reprend son cours normal, apprend-on de source informée. Les premiers bilans qui sortiront vont probablement confirmer ce retour à la normale pour Ambatovy dont la production avait été arrêtée précisément le 6 avril 2020 pour cause de pandémie de Covid-19.

La reprise a eu lieu, rappelons-le, le 23 mars dernier. Et ce, dans le respect des mesures sanitaires. Par ailleurs, une partie des employés sont déjà vaccinés. En tout cas, cette reprise augure une bonne perspective pour l'économie quand on sait le rôle important que joue le secteur minier pour la croissance.

Part non négligeable. Sur ce point, d'ailleurs, la loi de finances rectificative 2021 confirme cette part non négligeable jouée par les grandes mines dans la croissance économique. On lit notamment dans la LFR 2021 que « la mutation du virus de Covid-19 et la résurgence de nouveaux variants ont modifié l'environnement économique tant au niveau international que national. Une réévaluation de la perspective de croissance économique a été nécessaire pour 2021. Prévue à 4,5% dans la LFI 2021, elle a été révisée à 4,3%.

Cette perspective est soutenue par une croissance espérée de 3,6% pour le secteur primaire, de 10% pour le secteur secondaire (avec la reprise décalée de l'exploitation minière d'Ambatovy) et de 4,1% pour le secteur tertiaire (profitant de la réouverture progressive des flux de circulation des biens et des personnes tant au niveau national qu'international). De manière générale, les prévisions pour le secteur réel ne s'écartent pas significativement de celles de la LFI 2021, excepté pour le secteur secondaire où la réouverture tardive de l'exploitation minière d'Ambatovy a contribué à la révision à la baisse de la croissance de la branche industrie extractive ».

Surtaxe. En somme, le secteur minier influe considérablement sur la possible reprise post-Covid. Mais les professionnels du secteur craignent également une possible crise de cette filière en raison de l'épée de Damoclès que représentent les dispositions fiscales du nouveau code minier qui prévoient une révision à la hausse des taxes et redevances minières.

Ce projet de « surtaxe » a toujours été rejeté par les professionnels de la filière mine et la société civile dans la mesure où il risque de faire fuir les investissements et même tout simplement de tuer les industries minières existantes. Bref, Madagascar, qui n'a pas encore les infrastructures routières et portuaires comparables à celles du Mozambique, par exemple, risque de perdre en compétitivité et d'être abandonnée par les grands investisseurs miniers.