Ile Maurice: Réouverture des frontières - Le prix du billet de Singapour à Maurice donne le tournis

Il attendait la réouverture des frontières avec impatience pour venir passer des vacances dans l'île à la mi-août. Sauf que les tarifs affichés sur la destination Maurice lui ont donné des sueurs froides.

Le billet aller-retour de Singapour à Maurice coûte désormais 9 358 dollars singapouriens, soit environ Rs 293 934.78 (au taux de change du jour), alors que l'aller-retour de Singapour aux Seychelles est de 2 028 dollars singapouriens, soit Rs 63 699.

Selon ce voyageur, il pourrait faire un aller-retour Singapour-Charles-de-Gaulle et acheter un billet Charles-de-Gaulle-Maurice. Cela lui coûterait moins. «Aller aux Seychelles de Singapour est moins coûteux», constate-t-il.

Il fait ressortir que le tarif pour un trajet Paris-Maurice est toujours bas et raisonnable que ce soit sur Emirates, Air France ou Turkish Airlines. La raison ? Air Mauritius (MK) dessert cette route. Selon une source proche du dossier, ce tarif de Singapour à Maurice illustre clairement ce qui se passerait sans MK. «La connectivité aérienne sera là mais à quel prix ?» s'interroge notre source, qui ajoute : «Donc, après l'ouverture, bye-bye les petits voyages sur Singapour car cela coûtera dix fois plus cher, voire plus, sans MK. Il en sera de même sur toutes les routes non-desservies par MK. En plus, la demande d'Emirates pour des fréquences additionnelles sur Maurice vient d'être approuvée.»

Ce tarif exorbitant de Singapour à Maurice s'expliquerait aussi par le fait qu'il n'y ait pas de vol direct entre les deux destinations alors que c'est le cas pour les Seychelles, fait-on ressortir du côté des agences de voyages.

Pourtant, il existait un couloir aérien entre l'Afrique et l'Asie. En effet, le 15 mars 2016, le vol inaugural de MK atterrissait sur le tarmac de Changi Airport à Singapour. En 2018, à l'heure du bilan, MK affichait son optimisme avec la mise en opération d'un quatrième vol vers Singapour. Un cinquième vol était même considéré à court terme.

Or, avec la mise sous administration volontaire du transporteur national et la réouverture des frontières, MK n'assure aucune desserte sur Singapour. La compagnie aérienne ne va qu'à Paris et à Mumbai.