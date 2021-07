Congo-Brazzaville: Coopération - La France entend poursuivre et renforcer son action au pays dans plusieurs domaines

A l'occasion de la fête nationale française, l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau, a organisé le 14 juillet à la Case de Gaulle, un café-presse pour présenter le bilan, ainsi que les perspectives de coopération durant les cinq prochaines années.

La France, premier partenaire historique du Congo, entend poursuivre et renforcer sa coopération multisectorielle avec le Congo dans les domaines de: la santé; l'environnement; la diversification économique; la gouvernance; la jeunesse et la culture, ainsi que dans la lutte contre la criminalité maritime à travers son partenariat défense et sécurité.

« Fidèle à son partenariat dense et ancien, la France a, cette année encore, agi en matière de santé, d'enseignement supérieur, de formation professionnelle, de soutien aux PME, d'aménagement urbain, d'accès aux services de base, de gestion durable des ressources halieutique et forestières de protection sociale des plus démunis, de sécurités maritime, fluviale, aérienne et terrestre, ou encore de promotion de la culture congolaise et de préservation de la mémoire partagée », a déclaré l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau au cours de la réception organisée, en format restreint, du fait de la pandémie de Covid-19.

« La France est prête à contribuer pleinement, en exigence et responsabilité, à la réussite de ce mandat, à aider le Congo à écrire cette nouvelle page de son histoire et à concrétiser les belles perspectives qu'elle renferme », a-t-il assuré.

Parlant du thème choisi cette année, dans le cadre du 14 Juillet, en vue de la prochaine COP26 prévue en novembre prochain à Glasgow (Royaume-Uni), à savoir « La lutte contre le changement climatique et pour la protection de la biodiversité », le diplomate Français a indiqué que son pays, en collaboration avec l'Europe, « réaffirme sa disponibilité à aider le Congo à faire, mieux encore, entendre au monde cette voix forte et responsable de l'Afrique centrale. »

« Située au cœur du Bassin éponyme, la République du Congo est, en effet, légitime à vouloir assumer un rôle majeur dans l'émergence de la vision stratégique, qui intègre la préservation et la valorisation du bassin forestier régulateur du climat mondial », a précisé l'ambassadeur français.

Dans le domaine sanitaire, il a salué des évolutions fortes à l'origine desquelles la France a souvent joué un rôle d'impulsion, malgré la pandémie. Il s'agit entre autres, du 47e sommet du G7 de Carbis Bay, tenu le 11 et 12 juin, ayant confirmé l'engagement des pays les plus développés, à la suite de l'initiative Act-A, pour qu'il y ait plus de vaccins ; la rencontre de Paris sur le Financement des Economies africaines, auquel le Congo a fait entendre sa voix, et a permis d'identifier les pistes de 300 Mds dollars dont les pays africains ont besoin, jusqu'en 2025, pour: relancer durablement leur croissance ; la promotion des droits des femmes appuyée à travers le « Forum Génération Egalité », co-organisé à Paris du 30 juin au 2 juillet par le Mexique et la France, sous l'égide de l'ONU ; la loi Tobira du 10 mai 2001, reconnaissant que « la traite négrière transatlantique et l'esclavage... constituaient un crime contre l'humanité ».

François Barateau a rappelé que « le Congo n'est pas resté à l'écart des évolutions du monde. Dans un contexte difficile, il a ainsi organisé une consultation populaire apaisée au terme de laquelle le chef de l'Etat sortant, réélu, a pris un certain nombre d'engagements importants visant à moderniser le fonctionnement de la République, à consolider une économie trop dépendante de ressources pétrolières en déclin inexorable et à mieux prendre en compte les aspirations sociales ».

« Le nouveau Premier ministre les a déclinés en ambitieuses propositions d'actions, articulées autour de la bonne gouvernance, du climat des affaires, de la diversification économique du Congo et d'une relation confiante avec des partenaires qui respectent sa souveraineté et son indépendance de long terme », a ajouté l'ambassadeur.