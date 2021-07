Afrique: Le Maroc en Afrique - Un engagement constant et multiforme

Abidjan — Denses, ancestrales et multiformes, les relations que le Maroc entretient avec ses pendants du Continent ne cessent d'être renforcées au fil des années et des épreuves, à la faveur d'un engagement sans faille impulsé par SM le Roi Mohammed VI, et gravitant autour d'un partenariat "gagnant-gagnant" pour un développement inclusif et une croissance partagée.

Profondeur géographique et stratégique du Maroc, l'Afrique est, de ce fait, une déclinaison majeure de la politique étrangère du Royaume. Une orientation qui a été cimentée davantage au cours des vingt dernières années, depuis l'accession de SM le Roi au Trône de Ses glorieux ancêtres.

La vision Royale de la coopération afro-africaine, qui aborde les problématiques du Continent avec franchise, pertinence et prémonition, ne s'en est jamais tenue au simple diagnostic des maux, mais a toujours tenu à apporter des pistes de réflexion et des solutions ingénieuses, faisant du Maroc un exemple en matière de renforcement de la coopération sud-sud, en ces temps peu cléments où le paradigme de l'intérêt fait souvent la loi dans les relations internationales.

Depuis 20 ans, le Souverain a pris son bâton de pèlerin, sillonnant les quatre coins du Continent où SM le Roi a multiplié les visites et les tournées et lancé d'innombrables projets porteurs dans les différents secteurs, enclenchant, somme toute, une véritable dynamique de coopération sud-sud, dont l'aspect tangible a coupé court avec les slogans aguicheurs et discours enjôleurs qui, le plus souvent, restaient lettre morte.

Ces pérégrinations, piquetées d'initiatives, d'actions ciblées et de hauts faits économiques, ont donné tout son sens à l'engagement du Maroc pour le développement inclusif et durable en Afrique pour s'affranchir des multiples problèmes qui ont longtemps rongé le corps africain et retardé, systématiquement, son émergence escomptée.

Selon le politologue et universitaire ivoirien, Eddie Guipié, "le Maroc est une puissance africaine qui assume sa négritude, fort en cela des relations denses et très anciennes qu'il a avec les pays de son Continent".

Ayant toujours su préserver et enrichir ces liens ancestraux, "le Maroc a de tout temps mis le cap sur l'Afrique comme en témoigne l'intérêt que portait le Sultan Mohammed V à cette question", a-t-il dit, rappelant que ce "leader indépendantiste faisait partie des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA)".

Cet héritage, d'après l'académicien ivoirien, a été "pleinement assumé par Son fils SM le Roi Hassan II qui entretenait des relations très intenses avec l'Afrique et tenait à raffermir le sentiment de panafricanisme sur tout le Continent".

Malgré que le Maroc a quitté l'OUA, il a maintenu des amitiés fidèles et des relations solides avec ses pairs du Continent, jusqu'à son retour à l'Union Africaine qui a redynamisé et réorienté ces attaches conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Sous la conduite du Souverain, "ce retour a été accompagné par des investissements massifs dans plusieurs secteurs et un déploiement de taille des grandes entreprises marocaines opérant dans les différents secteurs : services, banques, phosphates, entre autres", a ajouté Dr. Guipié.

A cela s'ajoutent les volets culturel et religieux qui demeurent des fondements de la diplomatie prônée par le Maroc, au vu des liens spirituels sous-tendant ses relations avec plusieurs pays d'Afrique.

Outre ces liens de coopération et de partenariat tous azimuts, la solidarité fait aussi figure d'un pan important de l'action marocaine en Afrique. Cet engagement s'est manifesté dans plusieurs moments difficiles où le Royaume a agi pour apporter soutien aux États du Continent comme en témoigne l'initiative de SM le Roi d'acheminer des aides médicales à plusieurs pays africains frères, alors que la Covid-19 battait son plein, fauchant aveuglément des âmes ça et là sur le Continent.

Cette noble initiative, comme louée en Afrique et au-delà, renseigne très limpidement sur la solidarité agissante de SM le Roi envers l'Afrique et les Africains. Un geste panafricaniste qui a incarné l'exemple de la cohésion continentale, comme avaient tenu à souligner plusieurs hauts responsables et commissaires de l'Union Africaine.

A la faveur d'une forte et lucide impulsion Royale, l'action du Royaume en Afrique est aujourd'hui citée, à juste titre, à l'échelle du Continent et ailleurs, en modèle saillant de la coopération sud-sud réaliste et audacieuse, qui a pour seul objectif le développement du Continent africain et l'épanouissement de ses peuples.